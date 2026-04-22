Wie Phönix aus der Asche: TSV Plön setzt Höhenflug gegen Flintbek fort

Die Bilanz des laufenden Kalenderjahres liest sich wie die eines Spitzenteams: Aus acht Partien holte Plön beachtliche 16 Punkte. Das 3:0 gegen Flintbek markierte zudem den Abschluss einer ungewöhnlichen Heimspielserie von acht Partien im heimischen Schiffsthal-Stadion, wobei der neue Kunstrasenplatz dem schnellen Umschaltspiel der Falk-Elf sichtlich entgegenkommt.

Die Partie wurde bereits früh durch eine entscheidende Szene geprägt: In der 22. Minute dezimierten sich die Gäste aus Flintbek durch eine Notbremse selbst. Plön nutzte den zusätzlichen Raum konsequent, auch wenn Trainer Matthias Falk den Sieg realistisch einordnete: „Es war kein überragendes Spiel, aufgrund unserer Torchancen aber ein verdienter Sieg, auch wenn er mit Sicherheit durch den frühen Platzverweis und leider auch zwei Verletzungen ohne Fremdeinwirkung begünstigt wurde. Auf diesem Wege den verletzten Flintbekern nochmals gute Besserung!“

Nachdem Stegmaier (14.) und Kohnke (31.) erste Gelegenheiten noch liegen ließen, erlöste Jakob Reimansteiner sein Team kurz vor der Pause. Mit einem präzisen flachen Distanzschuss in der 41. Minute markierte er die verdiente 1:0-Halbzeitführung.

Nommensen hält die Führung fest

Nach dem Seitenwechsel drängte Flintbek trotz Unterzahl auf den Ausgleich. In der 62. Minute schlug das Pendel fast zugunsten der Gäste aus, als ein langer Ball des Flintbeker Keepers den gegnerischen Stürmer fand. Doch Plöns Schlussmann Nommensen bewies seine Klasse: „Nommensen reagierte stark und lenkte den Ball übers Tor“, lobte Falk die Parade, die den Vorsprung rettete.

Die Vorentscheidung fiel schließlich in der 72. Minute. Nach einer Hereingabe von Henningsen profitierte Tom Kohnke von einem Fehler des gegnerischen Torwarts und schob mühelos zum 2:0 ein. Zuvor hatte der Flintbeker Schlussmann noch stark im Eins-gegen-Eins gegen Kohnke pariert.

Glanzvoller Schlusspunkt in der Nachspielzeit

In der Schlussphase zeigten die Plöner noch einmal ihre spielerische Klasse. In der 90. Minute scheiterte Dittmann nach dem laut Falk „wohl schönsten Angriff des Spiels“ noch am Pfosten, doch nur eine Minute später machte es Jakob Reimansteiner besser. Nach Vorarbeit von Neubauer erzielte er seinen zweiten Treffer des Tages zum 3:0-Endstand.

Für den TSV Plön geht die Saison nun mit drei Auswärtsspielen in Gremersdorf, Heikendorf und Preetz zu Ende. Angesichts der aktuellen Form scheinen die wohl wahrscheinlich noch fehlenden drei Punkte zum endgültigen Klassenerhalt nur noch eine Formsache zu sein.

TSV Plön: Nommensen – Witt (46. Bott), Balk, Boeck, Hay – Henningsen, Reimansteiner – Kohnke (80. Neubauer), Stegmaier, Schmäschke (87. Laurenz Dittmann) – Girod (70. Werber-Balke).

Trainer: Matthias Falk.

TSV Flintbek: Klarmann – Ögmen (20. Horst), Roempke, Sommerfeld, Hübner, Rehder, Kock, Tietgen (70. Wischnewski), Schemborski, Grimm, Torben Frahm (31. Schiefelbein (82. Koerner)).

Trainer: Mathias Liebal.

SR: Jerrick Christiansen.

Ass.: Lutz Jessen, Pelle Preuß.

Z.: 85.

Rote Karte: Flintbek (22.).

Tore: 1:0 Jakob Reimansteiner (42.), 2:0 Tom Kohnke (73.), 3:0 Jakob Reimansteiner (90.+1).