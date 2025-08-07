Der SV Otzenrath will sich noch weiter verbessern. – Foto: Theo Titz

Wie Otzenrath künftig weiter die Großen ärgern will Der SV Otzenrath zählte zu den Spitzenteams der vergangenen Rückrunde in der Kreisliga A. So soll es in der anstehenden Spielzeit weitergehen.

Der SV Otzenrath hat im ersten Jahr als Aufsteiger in der Kreisliga A mächtig Eindruck hinterlassen. Wobei die Spielzeit rückblickend in zwei Teile zu betrachten ist. Denn die Hinrunde war alles andere als eine Erfolgsgeschichte: Lediglich elf Zähler sammelte die Mannschaft aus den ersten 15 Spielen und schien ein sicherer Abstiegskandidat. In der zweiten Saisonhälfte war die Mannschaft dann kaum aufzuhalten, gewann acht von 15 Spielen und landete auf Platz fünf der Rückrundentabelle.

Woher der Umschwung kam? „Ein Manko in der vergangenen Saison war das Auslassen bester Torchancen. Dazu haben wir vor allem in der Hinrunde zu viele individuelle Fehler im Abwehrverhalten gemacht, die in der A-Liga meistens gnadenlos bestraft werden“, sagt Trainer Dominik Reinartz. In der Rückrunde nutzte die Mannschaft ihre Chancen besser, vermied die Fehler und sammelte Punkt um Punkt. Das gute Abschneiden weckt selbstredend die Hoffnungen auf eine ruhigere kommende Spielzeit, in der nach Vereinsaussage die Abstiegsangst erst gar nicht aufkommen soll. „Natürlich hängt alles von einem guten Start ab. Aber ich denke, dass wir trotz der vielen Neuzugänge am Ende mehr als die zuletzt erreichten 37 Punkte einfahren können“, sagt Reinartz und fügt an: „Wir haben uns deutlich verjüngt. Ich schätze, unser Durchschnittsalter liegt jetzt bei 24 Jahren, vielleicht sogar noch etwas niedriger. Aber wir sind jetzt wesentlich breiter aufgestellt als letztes Jahr. Das gibt uns als Trainerteam mehr Handlungsspielraum.“

Heimstärke weiter ausbauen Ein Pfund soll in der kommenden Spielzeit erneut die Heimstärke sein. Immerhin gab es 27 der 37 Saisonpunkte 2024/25 auf dem eigenen Platz. Nur die drei Spitzenteams der Vorsaison, Lürrip, Türkiyemspor und Rheindahlen, holten zu Hause mehr Zähler. „Wir haben einen sehr großen Platz, der unseren schnellen Spielern entgegenkommt. Auch, weil das Spiel mehr auseinandergezogen wird“, so Reinartz. „Wenn wir dann noch auswärts ein paar Pünktchen mehr holen, wäre das optimal. Und wir müssen vor allem vom Verletzungspech verschont bleiben“, fügt er an.