Wie Ottersberg plötzlich zu Barcelona wurde!

Was für ein Sonntag! Was für ein Drama! Was für ein nervlicher Totalschaden für Trainer Christian Böllert und seine wackeren Recken! Mit einem Kader so schmal wie eine Parklücke in der Bremer Innenstadt ging das Heimteam ins Spiel. Zwei (!) Auswechselspieler, davon einer – man glaubt es kaum – war Ken, der seine Knochen nach gefühlt 14 Jahren Rentnerpause wieder in die Fußballstiefel zwängte. Comeback des Jahres? Vielleicht. Belastungssteuerung? Fehlanzeige.

Und dann der Start! Ein Gedicht aus der Taktikfibel Böllert’scher Prägung. Die Jungs kamen aus der Kabine wie elektrisiert. In der 11. Minute stieg Marten höher als das Bauamt erlaubt und nickte eine butterweiche Ecke von Nico ein – 1:0! In der 18. Minute dann Elfmeter – Timo, so kalt wie ein tiefgefrorenes Spaghetti-Eis, schiebt ein zum 2:0. Der Stadionsprecher tippte schon „HEIMSIEG“ ins Mikro. Doch dann kam… der böse Geist aus Spieltag 12. Kein Biss mehr in den Zweikämpfen, dafür verbale Grätschen deluxe. Man diskutierte lieber mit dem Gegner als mit dem Ball. Und was macht Ottersberg? Die kramen plötzlich das Handbuch “Tiki-Taka für Fortgeschrittene” raus und spielen unsere Jungs her, als wären wir die Kegel in einem BVB-Trainingsspiel. Anschlusstreffer. Und dann – Elfer für Ottersberg!