Wie "normal" ist ein Energie Drink im Fußball? haben wir uns an zuviel gewöhnt?

Es ist irgendwie jedes Jahr dieselbe Leier. Man fiebert dem Jahreswechsel entgegen und hofft darauf, dass alles ab dem 1. Januar besser wird. Aber es passiert nie. Spätestens am 03.01. hat einen der Alltag wieder. Selbst wenn man nicht direkt wieder arbeiten muss, erwarten einen der Haushalt oder sonstige Plichten. Gute Vorsätze werden das erste Mal verschoben oder dezent vergessen und bis auf die letzte Ziffer der Jahreszahl hat sich nichts verändert. Okay, ein paar neue Gesetzte sind eventuell in Kraft getreten und einige Dinge sind erneut teurer geworden. Aber im Prinzip hat sich nur das Kalenderblatt geändert. Der Trott ist geblieben.

Weil das bei mir um den Jahreswechsel 2017 zu 2018 besonders schlimm war, schlug meine Frau vor, am ersten Januarwochenende nochmal für ein Wochenende zu verreisen. „Kannst ja mal gucken, ob irgendwo ein Spiel ist, was dich interessiert“, ergänzte sie ihren Reisevorschlag.

So ein Angebot konnte ich natürlich nicht ausschlagen und mein Smartphone wurde umgehend auf die Suche geschickt. Fündig wurde es in der sächsischen Messestadt, die sich mit Halle an der Saale ein Flughafen teilt. Schon die damalige Entscheidung brachte mich in einen moralischen Konflikt. Dieser wurde in den folgenden Jahren auch nicht kleiner, sondern beschäftigt mich fast mit jedem Jahrestag mehr. Ich beschloss nämlich, dass es nach Leipzig, zu einem RB-Testkick gehen sollten.

Das Zentralstadion war zu jener Zeit das letzte, welches mit zur Komplettierung der Bundesliga noch fehlte. Schon kurz nachdem dieser Plan gefasst und im Freundeskreis seine Runden gemacht hatte, gab es die ersten Diskussionen. „Mach das Ding doch mit Hertha“, war ein Vorschlag. „Warte auf ein Länderspiel in Leipzig“, ein anderer. Aber ein Länderspiel war weit und breit nicht in Sicht und so richtig Bock auf „die Mannschaft“ hatte ich noch nie. Und seit meinem ersten und bis dato letztem Länderspiel an Ostern 2016 (2:3 gegen England im Berliner Olympiastadion) war meine Euphorie für die Spiele der deutschen Elf eh im Keller. Mit Hertha wäre das sicherlich so eine Sache gewesen. Aber selbst, wenn ich das in Erwägung gezogen hätte, im Januar hat die Bundesliga halt Pause und der Drang zu komplettieren wollte einfach nicht aufgeschoben werden.

Und so ging es am Samstagvormittag mit dem Auto nach Leipzig, wo meine Frau (ohne mein Zutun) ein Hotel in Sichtweite des Bruno-Plache-Stadions gebucht hatte. Unser Zimmerfenster hätte auch eine kleine VIP-Lounge bei Lok sein können, so nah stand das Hotel am Stadion. Ganz im Kontrast zu dieser Hochburg der Fußballtradition ging es dann gleich zum „erneuerten“ Zentralstadion.

Ich kann das an dieser Stelle abkürzen: Es war widerlich. Das Vervollständigen der Liga fühlte sich zwar gut an, aber ein Gefühl des Verrats an der eigenen Ideologie geht seitdem damit einher.

Da half es auch nicht, dass ich mich am Imbiss lautstark darüber mokierte, dass man hier für das werbende, Taurin haltige Getränk tatsächlich bezahlen müsste. Nicht, dass ich es hätte trinken wollen, aber merkwürdig fand ich das schon. Auch, dass ein Anti-RB-Sticker hinterlassen wurde, änderte nichts an dem eigenartigen Gefühl hier zu sein.

Als ich anschließend meinen Bericht veröffentlichte, hagelte es Anmerkungen. Keinen Shitstorm. Lediglich Kritik und sehr verschiedene Meinungen über den Besuch bei „Rasenball“ fanden ihren Weg in die Kommentarspalte.