Wie Müller und Sinn/Hörbach die Fußball-A-Liga aufmischen
Teaser KLA DILLENBURG: +++ Im „goldenen Herbst“ brilliert Moritz Müller mit einer beispiellosen Trefferquote und verhilft der SG Sinn/Hörbach zum Höhenflug in der A-Liga. Doch was ist das Erfolgsgeheimnis? +++
Sinn. Nach dem 20-minütigen Gespräch mit der derzeitigen „Attraktion“ der Fußball-A-Liga Dillenburg wird Torjäger Moritz Müller von der SG Sinn/Hörbach gefragt, ob er noch etwas Wichtiges zu ergänzen hat. „Klar“, kommt es beim 23-Jährigen wie aus der Pistole geschossen: „Auch wenn ich persönlich momentan einen Lauf habe, will ich betonen, dass das ohne meine Teammitglieder nicht möglich wäre. Sie legen mir die Dinger sensationell auf, letztlich habe ich ihnen alles zu verdanken.“