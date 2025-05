Wie Mittershausen den ersten Sieg holt

Der SV Mittershausen (Torhüter Hamid Qambari) spielte am letzten Spieltag der Fußball-D-Liga II erstmals zu Null. Warum? Gegner SV Affolterbach II sagte ab. Foto: Dagmar Jährling

Bergstraße. Unverhofft kommt oft, auch im Fußballerleben. So geschehen am Wochenende beim finalen Spieltag auf Kreisebene. Die Beschenkten: Olympia Lorsch, FV Biblis, SG Hüttenfeld, SV Mittershausen.

So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SC Olympia Lorsch Oly. Lorsch KSG Mitlechtern Mitlechtern 2 2

Schiedsrichter Andreas Link notierte die vierte Minute der Nachspielzeit, der Liveticker der Gastgeber gar die achte, als Sascha Hinz den Aufstiegstraum des SC Olympia Lorsch wieder lebendig werden ließ. Der Dreiundvierzigjähige, im Nebenberuf auch Schatzmeister des Traditionsvereins, traf zum 2:2-Endstand gegen die KSG Mitlechtern. Sekunden später war Schluss. Mit dem Remis sicherte sich der SC Olympia trotz des fünften sieglosen Spiels in Folge noch den zweiten Tabellenplatz, bestreitet nun die Aufstiegsrelegation zur Gruppenliga. Im Halbfinale haben die Lorscher am 1. Juni (Sonntag) zuerst Heimrecht, das Rückspiel ist am Donnerstag, 5. Juni. Gegner ist der Tabellenzweite der Kreisoberliga Dieburg/Odenwald, zur Auswahl stehen TSV Seckmauern und TSV Altheim. Torsten Schnitzer mit Tor Nummer 56 im Bibliser Trikot

Gleichfalls auf den letzten Drücker hat der FV Biblis die Kreisoberliga gehalten und den FC Ober-Abtsteinach zum Abstieg verurteilt. Im Spiel bei der SG Lindenfels/Winterkasten verwandelte Torsten Schnitzer in der Nachspielzeit einen Strafstoß zum 2:2-Endstand und rettete damit jenen Punkt, den die Bibliser zum Ligaverbleib benötigten. Sein 56. Tor beim 91. FV-Einsatz war Schnitzers Abschiedsgeschenk, denn der Zweiundvierzigjährige, mit kurzer Unterbrechung seit 2020 beim FVB in der Verantwortung, übergibt den Stab nun an Dennis de Sousa Barba.

Die SG Hüttenfeld hat in der B-Liga Bergstraße alles andere als eine erfolgreiche Saison gespielt. Trainer Christian Schmitt schätzte vor Rundenbeginn die Lage realistisch ein: „Wir werden nach dem personellen Umbruch um den Klassenerhalt kämpfen.“ Das taten die Hüttenfelder – aber ziemlich erfolglos. Nach 25 Spielen standen zwei Remis, aber 23 Niederlage auf dem Konto, der Abstieg in die C-Liga nach sechs Jahren war längst beschlossene Sache. Und dann kam am letzten Spieltag der zuletzt ebenfalls schwächelnde Drittletzte Eintracht Bürstadt II an den Hegwald. Und hier setzten die Hüttenfelder mit dem ersten Saisonsieg (3:1) die lang ersehnte Duftmarke. SV Mittershausen: Aus minus eins mach’ plus zwei Modrigen Kellerduft ist der SV Mittershausen seit Jahren gewöhnt. Diese Runde bildet da keine Ausnahme. 23 Spiele, 23 Niederlagen, 13:220 Tore – das qualifiziert zum letzten Platz in der D-Liga II. Aber nicht mal die Null steht auf dem Konto. Der Verband verhängte einen Ein-Punkt-Abzug, weil Mittershausen das Schiedsrichter-Soll verfehlt hat. Am negativen Punktestand hätte sich in der Abschlusstabelle wohl nichts geändert. Der finale Gegner SV Affolterbach II hatte das Hinspiel mit 14:0 gewonnen, am Sonntag aber ganz andere Pläne. Die Odenwälder wollten lieber feiern (die B-Liga-Meisterschaft der ersten Mannschaft), als auf dem Hartplatz in Mittershausen zu kicken.