Wie Maradona: Hand-Tor erhitzt Derby-Gemüter und geht viral

Dieses Tor ist Kult: Als der nur 1,65 Meter große Diego Maradona bei der Weltmeisterschaft 1986 den 20 Zentimeter größeren englischen Nationaltorwart Peter Shilton nach einer Flanke mit der Hand überwinden konnte, schrieb der Superstar Fußballgeschichte. Dass Schiedsrichter fast 40 Jahre später noch einmal auf den selben Trick hereinfallen und ein Tor, das mit der Hand erzielt wurde, werten, sieht man daher äußerst selten. In der Kreisliga A Lüdenscheid wurde das vor einer Woche Realität.

Es war das prestigeträchtige Lüdenscheider Stadtderby zwischen dem SC Lüdenscheid und dem favorisierten Traditionsclub Rot-Weiß Lüdenscheid. Nachdem Semih Yigit den früheren Zweitligisten kurz nach Wiederbeginn in Führung gebracht hatte (47.), kam es in der 54. Spielminute zur berüchtigten Szene: Eine SC-Ecke segelt in den Strafraum, RWL-Keeper Nuri Semih Safa streckt die Hände gen Ball, doch ein Spieler in Dunkelblau ist zuerst am Ball. Der Ball ist im Tor, der SC Lüdenscheid jubelt, RW Lüdenscheid protestiert vehement. Denn: Der Torschütze, Kapitän Mario Pepe, hatte den Ball deutlich sichtbar mit der Hand ins Tor bugsiert. Schiedsrichter Kacper Koziorz entschied trotz aller Diskussionen auf "Tor" und soll sich daraufhin kurz bei Pepe erkundigt haben. Der soll allerdings auf seine Schulter gedeutet haben, wie RWL-Vorstandssprecher Michael Dregger beim Lokalmedium "come-on.de" schildert. "Eine grobe Unsportlichkeit", wie er findet. SC Lüdenscheids Sportlicher Leiter Matthias Thielicke gestand ein, dass man den Unmut von RWL verstehen könne.

Neben einem Fotografen, der das Handspiel im selben Artikel dokumentiert hat, war auch der Videograf Rico Alfaro vor Ort, der die besagte Szene aufgenommen und auf seinem Instagram-Kanal hochgeladen hat. Dort hat das Video bereits über eine halbe Million Aufrufe und über 180 Kommentare generiert.

In der Kommentarsektion sind sich die meisten User einig. "Geiles Spiel aber ein echter Captain gibt sowas zu", heißt es im meist gelikeden Kommentar. "Ein echter Sportsmann gibt das zu!", schreibt ein weiterer. "Der Schiri fragt den und er sagt ernsthaft, dass er nicht mit (der) Hand dran war!?", wundert sich ein anderer lachend. "Hat der das echt gegeben? Der hatte ja ideale Sicht", sieht es ein weiterer User ähnlich.

Besonders pikant: Mario Pepe hatte schon vor der "Hand Gottes" die Gelbe Karte gesehen. So hätte der SC-Kapitän für seine Aktion eigentlich die Gelb-Rote Karte sehen und das Tor natürlich aberkannt werden müssen. Danach würde das Derby erst recht hitzig. Nachdem ein SC-Akteur in der 75. Minute mit der Ampelkarte vom Platz flog, ging RW Lüdenscheid, die in dieser Spielzeit die Rückkehr in die Bezirksliga anstreben, fünf Minuten später wieder in Führung. Doch dem Sportclub gelang in der ersten Minute der Nachspielzeit noch der viel umjubelte Ausgleich zum 2:2-Endstand, der RWL-Trainer Timon Emmrich am Ende mehr auf die Palme brachte als das umstrittene Tor zum 1:1. "Knackpunkt war in meinen Augen, dass wir es beim Stand von 2:1 in Überzahl einfach brutal schlecht verteidigen. Das 1:1 war für uns in dem Moment natürlich ein Schlag in die Magengrube. Aber wir kommen nach der Fehlentscheidung ja wieder, führen 2:1 und haben einen Mann mehr auf dem Platz. Und dann verteidigen wir es einfach schlecht. Darüber bin ich auch sauer", so Emmrich bei "come-on.de".