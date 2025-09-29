Wie man ein Spiel dominiert und trotzdem verliert

Die Sonne schien, die Bratwurst roch, und schon nach fünf Minuten kochte die Georg-Bernd-Straße. Ein Freistoß von Thomas Tzimas flatterte in den Strafraum, Bokelohs Keeper ließ den Ball nach vorne abprallen und Michael Peiffer, stürmender Trainer und Stürmer in Personalunion, staubte überlegt zum 1:0 ab. Die Kulisse war sofort auf Betriebstemperatur.

Bokeloh versuchte Ruhe, Ballbesitz, Struktur. Doch in der 16. Minute passierte, was man keinem Innenverteidiger wünscht: Wieder segelte eine Flanke von Tzimas in den Strafraum, ein Bokeloher Kopf (Simon Bruns) war zur Stelle, allerdings mit perfekter Flugbahn ins eigene lange Eck. Schönes Tor, aber eben auf der falschen Seite. 2:0 - Eltern, und die Heimfans waren endgültig im Feiermodus.

Immerhin: Der Spitzenreiter zeigte Moral. Eine Ecke in der 26. Minute, Felix „Gressi“ Greskamp stocherte den Ball über die Linie, nur noch 2:1. Kurz darauf hämmerte Erik Lüssing den Ball an den Pfosten, der Ausgleich lag in der Luft.

Nach der Pause dann das gleiche Bild: Bokeloh rannte an, drückte, drückte und scheiterte. An der Latte, am Pfosten und vor allem an Melvin Willen. Der Eltern-Keeper wuchs über sich hinaus, parierte im Minutentakt und brachte die Gäste regelrecht zum Verzweifeln. Ein Bokeloher Fan meinte trocken: „Die könnten noch bis morgen spielen und würden kein Tor mehr schießen.“

Statt Ausgleich gab es in der Schlussphase noch ein paar hitzige Szenen: theatralische Einlagen, ein unsportlicher Kommentar hier, ein Rempler da. Doch am Ergebnis änderte sich nichts mehr. Eltern hätte sogar noch durch Peiffer per Kopf oder den eingewechselten Jannis Schnebeck erhöhen können, aber das wäre dann wohl des Guten zu viel gewesen.

So bleibt es beim 2:1-Heimsieg für Eltern und beim Gefühl, dass Bokeloh an diesem Sonntag wirklich alles probiert hatte, nur eben nicht am glänzenden Willen im SV Eltern-Kasten vorbeikam.

Fazit: Eltern jubelt über drei „Sonntagspunkte“, Bokeloh hadert mit Aluminium, Chancenwucher und einem überragenden Torwart. Und die Zuschauer? Die gingen satt, sonnengebräunt und bestens unterhalten nach Hause.

__________

Sechster Streich: Listrup bleibt im Flow

Sonntag in Listrup, und zu Gast: Grenzland Twist, die ihrem Namen zumindest geografisch alle Ehre machen. Sportlich jedoch erwischte der SV einen eher wackeligen Tag, denn die Gastgeber schnappten sich beim 5:3 ihren sechsten Sieg in Serie, mit einer Mischung aus Chancenwucht, Abwehrarbeit und einer Torwartshow, die man so auch im Abendprogramm laufen lassen könnte.

Schon nach sechs Minuten knipste Pascal Blömers zum 1:0, wenig später erhöhte Christoph Schwis auf 2:0. Alles sah nach einem ruhigen Sonntagsspaziergang aus, ehe Marten Hessel für Twist den Anschluss besorgte (41.). Doch direkt nach Wiederanpfiff stellte Cedric Lölfing die alte Ordnung wieder her, das 3:1 fiel so pünktlich, dass man fast an Drehbuch glauben wollte.

Ganz ohne Nervenkitzel ging es aber nicht: Twist verkürzte, Listrup zog davon, Twist konterte wieder. Zwischenzeitlich stand es 5:2, ehe Leon Schlagenhauf per Kopf auf 5:3 stellte.

Am Ende standen drei Punkte mehr auf dem Konto und ein Lächeln im Gesicht der Listruper Fans. Denn mit 18 Zählern und sechs Dreiern am Stück reist Listrup nun am Donnerstag zum Topspiel nach Bokeloh. Dort trifft der Erste auf den Zweiten. Klingt nach großem Kino.

__________

Herzlake stolpert Bokeloh ins Verderben