Wie Maik Magera vom FC Cleeberg sein Gefühlschaos meistert

Langgöns-Oberkleen. Als er nach dem 2:2 gegen den FSV Cappel auf den heimischen Anhang trifft, herrscht bei Maik Magera zunächst Verwirrung. „Klasse, zwei Treffer von dir“, bekommt der 31-Jährige Abwehrspezialist des FC Cleeberg da zu hören. Magera braucht ein paar Sekunden, ehe er realisiert: „Ach, die spielen neben meinem verwandelten Elfer auf mein Eigentor an.“ Hatte da etwa jemand sein Malheur erfolgreich verdrängt?