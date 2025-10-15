Wie Maik Magera vom FC Cleeberg sein Gefühlschaos meistert

Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Langgöns-Oberkleen. Als er nach dem 2:2 gegen den FSV Cappel auf den heimischen Anhang trifft, herrscht bei Maik Magera zunächst Verwirrung. „Klasse, zwei Treffer von dir“, bekommt der 31-Jährige Abwehrspezialist des FC Cleeberg da zu hören. Magera braucht ein paar Sekunden, ehe er realisiert: „Ach, die spielen neben meinem verwandelten Elfer auf mein Eigentor an.“ Hatte da etwa jemand sein Malheur erfolgreich verdrängt?