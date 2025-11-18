Wie lief das Gipfeltreffen im 2.Bezirk der 2.Division?

Was am Wochenende los war

Obige Frage klären wir gleich als Allererstes: Das Spitzenspiel zwichen Biwer und Moutfort endete mit 1-1. Es bleiben beide im Aufstiegsrennen, auch wenn Biwer einen Platz einbüsste und der AS Red Black vorbeizog. Beide Tore kamen quasi als Doppelschlag daher, in Minute 19 brachte Hensel den Gastgeber in Front; nur eine Minute später glich Perrey dann per Foulelfmeter für den Tabellenführer aus. Ein Ergebnis, was bekanntlich bis zum Schlusspfiff Bestand hatte und als leistungsgerecht angesehen werden kann. Red Black nun auf der Zwei, ein überzeugendes 6-1 gegen Ehleringen gab hierbei den Ausschlag. Bereits nach 2 Minuten eröffnete Saez Patino den Torereigen, es sollte nicht sein einziges an diesem Tag gewesen sein. Insgesamt fünfmal konnte er sich in die Torschützenliste eintragen, eine überzeugende Leistung. Red Black Trainer Nilton Rocha:"Die Mannschaft ist seit dem Saisonauftakt in bestechender Form. Wenn man die letzten Spiele sieht, erzielen wir 7 Tore im Pokal gegen Norden und heute wieder 6. Unser Stürmer, Saez Patino, trifft davon 10(!) Mal. Das Geheimnis ist die harte Arbeit, die Mannschaft trainiert gut. Alles was wir im Training lernen, setzen wir auch im Spiel um. Ich bin sehr zufrieden, auch für die Spieler und den ganzen Verein. Noch stehen 3 schwere Spiele an, kein Spiel ist einfach. Wir sind als einzige noch ohne Niederlage, jeder Gegner hat jetzt die Motivation uns als erste zu schlagen. Wir müssen bis zum Ende konzentriert bleiben und wollen bis zur Winterpause ungeschlagen bleiben. Wir werden alles dafür tun. In zwei Wochen steht das Topspiel gegen Moutfort an, aber bereits am Sonntag kommt es zum schweren und komplizierten Auswärtsspiel in Lasauvage und darauf werden wir uns jetzt konzentrieren."

Eine 1-3 Heimniederlage gab es für den früheren BGL-Ligisten US Esch gegen Küntzig, ein Ergebnis welches den Club weiter in akuter Abstiegsgefahr schweben lässt. Dahinter befindet sich nur noch Nörtzingen, welches sich mit 2-0 in Aspelt geschlagen geben musste. Zudem verlor man noch Fernandes in der 82 Minute mit Glatt Rot, so dass man auch in der Schlussphase dem Aufsteiger nichts mehr wirklich entgegenzusetzen vermochte. Ebenfalls 2-0 siegte Schuller; gegen seinen Tabellennachbarn Dalheim sorgten Bartzen (30) und Antunes (96) dafür, das man mit diesem die Plätze tauschte. Dalheim verpasste einen echten Befreiungsschlag, allerdings sei auch gesagt, das sich beide Teams nach wie vor im "Abstiegsstrudel" befinden und "nur" 2 bzw. 3 Punkte Vorsprung auf Esch und dem Relegationsplatz haben. Kayl-Tetingen kam zu einem ungefährdeten - und in dieser Höhe durchaus überraschenden - 5-0 Sieg gegen Gasperich. Dabei war im wesentlichen hier schon alles in der Halbzeit klar, lag der Heimverein da doch bereits mit 4-0 in Führung. Somit pirscht sich Kayl-Tetingen an die Top 4 heran, die Gruppe, in welcher sich Gasperich nach wie vor befindet. Auch Steinfort hat diese Plätze noch nicht aus den Augen verloren, musste dafür siegen und tat es auch. Diallo (7) und Gueye (78) sicherten mit Ihren Toren das 2-0 gegen Wilden (Lasauvage) und reduzierten den Rückstand gegenüber Gasperich auf 6 Punkte. Steinforts Präsident Guy Nilles schriftlich gegenüber FuPa:" Ein insgesamt verdienter Sieg für Steinfort, wir hatten ein Chancenplus. Lasauvage hat in der ersten Halbzeit nicht richtig den Abschluss auf das Tor gefunden. Allerdings haben auch wir ganz gut Chancen liegen gelassen und hätten schon in der ersten Hälfte mit 2-0 oder 3-0 führen können. In der zweiten Halbzeit hat unser Gegner dann mehr Druck gemacht und hatte 35 Minuten auch mehr vom Spiel, ohne aber wirklich vor dem Tor gefährlich zu werden; Chancen dazu hatten Sie aber. In dieser Phase haben wir dann mit dem 2-0 den Deckel drauff gemacht. Man hat schon gesehen, das Steinfort an diesem Tag einfach mehr wollte."

Feedback

