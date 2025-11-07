Wie Liebe zum Fußball Heilung beschleunigt

Wallertheim. Kreuzbandrisse können eine verdammt langwierige Verletzungen sein. Umso überraschender, dass Michael Szymkow schon nach einem knappen halben Jahr wieder auf dem Fußballplatz stand. Gegen den SV Gimbsheim II gab der Wallertheimer, der das Trikot des A-Klassisten SG Weinheim/Heimersheim trägt, sein Comeback. Wer den 33-Jährigen auf diese Wunderheilung anspricht, bekommt eine leidenschaftliche Geschichte als Antwort.

Die Story ist dem Leiter der Auslieferungszentrale eines Alzeyer Automobilhauses so präsent, als wäre sie gerade eben geschehen. „Das Unglück passierte am Muttertag in einem Spiel bei TuS Hochheim. Ich bin dem Ball nachgerannt, dabei in ein Loch im Rasen getreten und hatte den Eindruck, als flöge mein Knie in alle Richtungen“, schildert der Stürmer, damals noch in Diensten der SG Wallertheim.

Er ging zu Boden und hatte den Eindruck, als würde sich alles „so anfühlen wie elf Jahre zuvor, als ich schon einmal einen Kreuzbandriss hatte“. Gewissheit bekam er eine Woche später, über das MRT. „Kreuzband und Außenmeniskus“ seien beschädigt, hieß die Diagnose. Prompt teilte der frühere polnische Jugendnationalspieler den Ärzten mit, wie er sich seine sportliche Zukunft vorstellt: „Ich will so schnell wie möglich wieder Fußball spielen“. Von daher rieten ihm die Experten zur OP. Die Geschichte wäre zu einfach, wenn er nicht Bedenken bekommen hätte. „Ich wusste ja von der ersten Kreuzband-OP, welche Qual vor mir liegt. Und die Sachlage hatte sich inzwischen auch geändert. Ich stehe voll im Beruf, habe Familie, zwei Kinder. Da fragte ich mich tatsächlich, ob ich mir das noch einmal antun soll.“

Die Antwort lieferte seine Frau, das Umfeld und vor allem sein Bauch: „Ich liebe den Fußball“, erinnert er sich. Danach war zügig der OP-Termin, 6. Juni, festgeklopft. Im Anschluss ging es in die Reha bei einem bekannten Alzeyer Physiotherapeuten. „Der öffnete morgens um 7 Uhr. Ich stand morgens um halb sieben vor der Tür, um gleich dranzukommen“, schildert Michael Szymkow lächelnd. Danach wartete der Job.

Fleiß, Ehrgeiz und Disziplin in der DNA

Woher er den Ehrgeiz nahm? Es ist die Mentalität eines Sportlers, erwidert er: „Gute Fußballer macht nicht nur das Talent aus. Dazu gehören auch Fleiß, Ehrgeiz und Disziplin“, reflektiert der Fußballer, der in jüngeren Jahren für Mainz 05, Arminia Ludwigshafen oder auch RWO Alzey auf Torejagd war. Diese DNA haben ihm die Eltern, besser gesagt: der Vater, mitgegeben. Der war Boxer, wusste, worauf es im Leben eines ambitionierten Sportlers ankommt.

Michael Szymkow macht aber keinen Hehl daraus, dass auch er einen inneren Schweinehund hat. Seine Frau habe ihm geholfen, den in die Schranken zu weisen. So verging bis zum 26. Oktober, also zum zurückliegenden Sonntag, kein Tag, an dem der Angreifer nicht an seinem Comeback arbeitete. Sei es auf dem Fahrrad, sei es mit gymnastischen Übungen, sei es mit Laufeinheiten. Alles zu seiner Zeit, wie er sagt. Immer begleitet von der Videokamera seines Smartphones, mit der er seine Fortschritte dokumentierte. Für sich - und für Instagram, wo er eine ordentliche Fangemeinde hat.

Leidenszeit in Gimbsheim endlich beendet

Seine Übungen, erzählt er, habe er schwerpunktmäßig vom Physio bekommen. Obendrein informierte er sich im Netz, wie andere in vergleichbarer Situation an ihrer Fitness arbeiteten. Manchmal aufkommende Zweifel an dieser Selbstmedikamentation räumte der Physiotherapeut aus, da der Körper Szymkows diese Belastungen offensichtlich verkraftete. Daher sagt der Fußballer, dass man seinen Weg nicht verallgemeinern dürfte: „Es kommt auch auf die Konstitution an. Bei mir scheint es so, dass ich mich von einer solchen Verletzung außerordentlich gut erholen kann“.

Beeindruckend waren die Reels, die er auf Instagram teilte. Der Bedeutendste war der vom 142. Tag. Es war der, als sich Michael Szymkow in Gimbsheim warm machte und damit die Zeit des Leidens vorbei war. „Nach so langer Zeit wieder an einem Fußballspiel teilzunehmen, das war schon geil“, skizziert er. Dass es am nächsten Tag nach seinem Kurzeinsatz jeden Muskel spürte - geschenkt. Das Knie hatte gehalten, der hohe Aufwand hatte sich gelohnt.

Die Fitness vergangener Tage hat Michael Szymkow noch nicht. Das, vermutet er, wird dann doch bis zum Beginn der Rückrunde dauern. Dann er aber möchte dort weitermachen, wo er am 11. Mai zwangsweise aufhören musste: Beim Toreschießen. Die SG Weinheim/Heimersheim, ein Spitzenteam der A-Klasse und einer der Hauptunterstützer Szymkows, freut sich schon drauf.