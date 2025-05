Wie laufen Auf- und Abstieg in der Saison 2024/2025 in Württemberg?

Die Anzahl der Absteiger in einer Staffel ist abhängig von mehreren Faktoren – ein komplexes System.

Grundsätzlich ist das Prinzip von Auf- und Abstieg in der WFV-Spielordnung geregelt. Dort heißt es unter § 42 (Spielklasseneinteilung) in Punkt 5: „Von der Landesliga bis zur Kreisliga C steigen alle Meister auf. Die Zahl der jeweiligen direkten Absteiger (Verbandsliga bis Kreisliga) ist gleich der Zahl der jeweils nachgeordneten Staffeln der nächsttieferen Spielklasse.“ Zusätzlich steht unter Punkt 6: „Wird eine Staffel größer als die Normalzahl, so muss in den folgenden Spieljahren durch einen verschärften Abstieg aus dieser Staffel die Normalzahl erreicht werden. Dies erfolgt durch das Ausweisen von zusätzlichen Absteigern entsprechend der Differenz zwischen Staffelstärke und Normalzahl in den folgenden Spieljahren.“

Kurz gesagt spielen also die Anzahl an nachgelagerten Staffeln (d.h. wie viele Aufsteiger kommen von unten) und die Differenz von der Ist- zur Normalzahl (Soll) eine zentrale Rolle bei der Berechnung der Absteigerzahl in einer Staffel. Bei der Berechnung der Anzahl an Absteigern gehen wir davon aus, dass eine Mannschaft aus der nächsthöheren Staffel absteigt.

Die „Spielsystem-Spinne“

Die Ist-Zahl (aktuelle Staffelgröße), Normalzahl (angestrebte Staffelgröße) sowie Anzahl an Absteigern wird in der sogenannten „Spielsystem-Spinne“ übersichtlich dargestellt. Im oberen blauen Kasten einer Staffel ist die Ist-Zahl dargestellt, darunter – im zweiten blauen Kasten – die Normalzahl, die auch kurz als Soll bezeichnet wird. Darüber hinaus wird auch dargestellt, in welche Staffel der Abstieg erfolgt.

Häufig treten jedoch besondere Umstände ein, aufgrund derer der Normalfall nicht zum Tragen kommt. Steigen gleich mehrere Mannschaften in eine Staffel ab, muss darauf ggfls. unmittelbar reagiert werden. Dieser Fall tritt häufig dann ein, wenn es in der übergeordneten Staffel einen verschärften Abstieg gibt, also die Ist-Zahl über der Normalzahl liegt und die Staffelgröße reduziert werden muss.