Hier spielt der 1. FC Bocholt normalerweise: im heimischen Hünting. – Foto: Patrick Mohrmann

Wie lange die Spieler in Bocholt Vertrag haben sollen Der 1. FC Bocholt hat in der Regionalliga West die Abstiegszone verlassen und geht möglicherweise schon in die Winterpause. Marcus John soll wohl als Trainer weitermachen, als Sportlicher Leiter ist er wegen der Vertragssituationen ebenso gefordert.

Für den 1. FC Bocholt wäre bei Fortuna Düsseldorf II mit Verweis auf die Chancenqualität wohl etwas mehr als das 0:0 möglich gewesen. Das Ergebnis nehmen die Verantwortlich natürlich trotzdem gerne mit, so hat der Aufsteiger einen Nichtabstiegsplatz in der Regionalliga West erreicht. Die Arbeit hört für das Team um Interimstrainer und Sportchef Marcus John aber nicht auf.