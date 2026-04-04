Wie Könen mit dem Rückschlag gegen Olewig umgeht B 11: Nach der ersten Pleite in diesem Jahr zieht Spielertrainer Marcel Herrig eine Zwischenbilanz — und äußert sich zu seiner Zukunft. von Philipp Schabo · 04.04.2026, 17:00 Uhr · 0 Leser

Soll über die laufende Saison hinaus in Könen weitermachen: Marcel Herrig. – Foto: FuPa

Souverän startete der FC Könen mit drei Siegen in die restliche Spielzeit nach der Winterpause. Die Mannschaft von Spielertrainer Marcel Herrig gewann zunächst mit 3:1 gegen den SV Trier-Irsch II, dann 2:1 gegen den SV Wasserliesch/Oberbillig, ehe es ein klares 5:0 gegen die SG Hochwald II gab. Als am vergangenen Sonntag der Tabellennachbar aus Trier-Olewig den FCK von der Saar forderte, folgte beim 1:4 jedoch der erste Rückschlag in diesem Jahr.

„Zwar sind wir mit den ersten drei Spielen zufrieden gewesen, aber die Niederlage gegen Olewig überschattet das Ganze ein wenig. So haben wir jetzt ein paar Punkte nach oben verloren“, berichtet Herrig. Die Partie sah er so: „Wir gehen verdient mit einer 1:0-Führung in die Pause, und dann kommen wir unter die Räder. Das 1:1 passiert nach einem Abstimmungsfehler von uns, und die beiden anderen Tore fallen nach Distanzschüssen. Das Ergebnis ist zu hoch, war jedoch nicht unverdient.“ Damit baut der Tabellenvierte aus lewig seinen Abstand auf die fünftplatzierten Könener auf vier Punkte aus. Zum Tabellenzweiten SG Wincheringen sind es weitere sieben Zähler, zum Spitzenreiter TuS Euren insgesamt 14 Punkte Rückstand. Diese Lücke nimmt Herrig als Motivation für die kommenden Spiele: „Ich möchte auf jeden Fall nicht Platz fünf belegen. Ziel wäre es, noch auf den vierten Platz zu kommen. So groß ist der Abstand nicht. Alles über Platz vier wäre Bonus.“

Besonders die Offensivstärke könnte den Könenern dabei helfen, dieses Ziel zu erreichen. Mit 58 Toren stellt die Mannschaft die drittbeste Angriffsreihe. „Wir sind im vorderen Drittel sehr gut besetzt. Mit Marc Fußangel (13 Tore) haben wir einen guten Torjäger, auch Burak Tepe (neun) kam in den vergangenen Wochen in Fahrt“, zeigt sich Herrig zufrieden, kritisiert aber auch: „Da könnten aber noch viel mehr Treffer stehen, wenn wir eiskalter vor dem Tor wären.“ Neben der ausbaufähigen Chancenverwertung bedrückt den Trainer noch ein weiterer Punkt: „Da wären auch noch die Umschaltmomente, gerade in der Rückwärtsarbeit. Da ist unsere Defensive oft auf sich allein gestellt. Auch eine gewisse Schläfrigkeit nach der Halbzeit hat uns in der Hinrunde schon Punkte gekostet.“