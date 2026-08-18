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„Wie kleine Kinder“: Issel erlebt DFB-Pokaldesaster
Frauenfußball: Warum der Südwest-Regionalligist beim Karlsruher SC mit 0:8 unter die Räder kam, und was für den Trainer jetzt wichtig ist.
So hatten sich das die Fußballerinnen des TuS Issel die Reise ins Badische sicher nicht vorgestellt: Nach 90 Minuten in der DFB-Pokal-Qualifikation verloren die Moselanerinnen am frühen Sonntagabend mit 0:8 beim Süd-Regionalligisten Karlsruher SC. Es war eine Demütigung für den amtierenden Rheinlandpokalsieger, der wie der Kontrahent aus der Fächerstadt drittklassig angesiedelt ist. „Wir waren grottenschlecht und Karlsruhe war uns eine Klasse überlegen“, schimpfte Issels Trainer Stefan Zimmer.