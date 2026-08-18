„Wie kleine Kinder“: Issel erlebt DFB-Pokaldesaster

Kate Thill spielte unterdessen von Anfang an. Sie ist nach ihrer Zeit im luxemburgischen Bettemburg an die Mosel gewechselt. Zimmer beschreibt sie als treffsichere Torschützin, der es aber noch an der Physis fehle. Auch Lotte Schmitt stand in der Startelf. Sie ist neben Hanna Mendryscha und Mia Luna Marzi aus der eigenen B-Jugend nach oben gerückt. Ihre Perspektiven schätzt der Trainer so ein: „Sie werden jetzt ganz deutlich merken, wie groß der Schritt zwischen B-Juniorinnen-Regionalliga und Frauen-Regionalliga ist. Der ist riesengroß. Das sind Talente, die man erst mal perspektivisch gebrauchen kann.“