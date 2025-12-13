Wie KFC-Trainer Julian Stöhr sein Team extra motivieren will

War der gute Start in die Liga der Jüchener für manch einen Beobachter noch eine Überraschung – erst im siebten Saisonspiel unterlag der VfL erstmals – sind die jüngsten Ergebnisse keine mehr. Das Team stehe vollkommen zu Recht so gut da in der Tabelle, als Sechster haben die Jüchener derzeit mit 24 Zählern nur vier Punkte weniger vorzuweisen als die Uerdinger. In einem Punkt sind die Jüchener dem KFC definitiv überlegen, und zwar in der Erfahrung. „Es trifft die älteste Mannschaft auf die jüngste“, sagte Stöhr im Vorfeld des Spiels. Insofern müsse sein Team von Anfang an da sein und die Tugenden an den Tag legen, die den KFC in den vergangenen Wochen so erfolgreich haben punkten lassen. Insbesondere die Laufbereitschaft mahnte der Trainer hier an.

Personell wird Julian Stöhr seine erste Elf ein wenig umbauen müssen. Leistungsträger und Publikumsliebling Alexander Lipinski hatte sich gegen Meerbusch die fünfte gelbe Karte eingehandelt und wird dem KFC Uerdingen daher im letzten Spiel des Jahres fehlen. In Anbetracht der Erfahrung und der Leistungen des Routiniers ein herber Verlust. „Es ist klar, dass derjenige, der ihn ersetzen wird, ein jüngerer Spieler sein wird“, sagte Stöhr vor dem Spiel. Welchen seiner Jungs er starten lässt, wisse er schon, nur verraten wollte er es in der Medienrunde am Freitagmittag noch nicht. Sicher ist jedenfalls, dass Adam Tolba nicht zur Verfügung stehen wird. Seine zunächst als Faserriss vermutete Verletzung stellte sich im Nachgang zwar „nur“ als eine Zerrung heraus, trotzdem wird er dem KFC Uerdingen am Samstag nicht zur Verfügung stehen. Kleinere Blessuren bei anderen Spielern, die dadurch nicht voll trainieren konnten, sollen sich nicht auf etwaige Einsätze auswirken.

Extra-Schub Motivation