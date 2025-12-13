Wie KFC-Trainer Julian Stöhr sein Team extra motivieren will

Ein letztes Mal geht es für den KFC Uerdingen in diesem Jahr in der Oberliga Niederrhein um Punkte. Am Samstagnachmittag trifft das Team von Trainer Julian Stöhr zum Abschluss der Hinrunde auf den Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler. Um 16 Uhr wird die Partie auf der VfL-Anlage an der Stadionstraße angepfiffen. Es wird das erste Mal sein, dass die beiden Vereine die Klingen kreuzen. Der VfL ist erst im Sommer in die Oberliga aufgestiegen, war vorher stets unterklassig aktiv.
Ein Blick wenige Jahre zurück verdeutlicht die gegensätzlichen Entwicklungen der beiden Klubs. Denn während der KFC Uerdingen im Jahr 2020 noch in der dritten Liga spielte, traten die Kicker des VfL in der Bezirksliga, also der siebthöchsten Spielklasse gegen den Ball. Seitdem haben sich die beiden Klubs angenähert – zumindest was die Ligazugehörigkeit betrifft. Dass der KFC in Sachen Historie, Namen und Infrastruktur einen ganz anderen Stellenwert und ein anderes Standing hat, wissen die Verantwortlichen in Krefeld und in Jüchen beide gleichermaßen.
Einzig: Das spielt in diesem Aufeinandertreffen am Samstag alles keine Rolle. Denn in den gut 90 Minuten wird es nur darum gehen, ein Tor mehr zu schießen als der Gegner und so am Ende auch die drei Punkte einzusacken. Stöhr gibt zu, sich am Anfang der Saison noch nicht sehr intensiv mit dem Gegner beschäftigt zu haben. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass das erste Aufeinandertreffen am abschließenden Spieltag der Hinrunde steigt. In den vergangenen Wochen sei das Scouting aber intensiver geworden, unter anderem den furiosen 5:1-Erfolg des VfL beim FC Büderich habe Stöhr gesehen.
War der gute Start in die Liga der Jüchener für manch einen Beobachter noch eine Überraschung – erst im siebten Saisonspiel unterlag der VfL erstmals – sind die jüngsten Ergebnisse keine mehr. Das Team stehe vollkommen zu Recht so gut da in der Tabelle, als Sechster haben die Jüchener derzeit mit 24 Zählern nur vier Punkte weniger vorzuweisen als die Uerdinger. In einem Punkt sind die Jüchener dem KFC definitiv überlegen, und zwar in der Erfahrung. „Es trifft die älteste Mannschaft auf die jüngste“, sagte Stöhr im Vorfeld des Spiels. Insofern müsse sein Team von Anfang an da sein und die Tugenden an den Tag legen, die den KFC in den vergangenen Wochen so erfolgreich haben punkten lassen. Insbesondere die Laufbereitschaft mahnte der Trainer hier an.
Personell wird Julian Stöhr seine erste Elf ein wenig umbauen müssen. Leistungsträger und Publikumsliebling Alexander Lipinski hatte sich gegen Meerbusch die fünfte gelbe Karte eingehandelt und wird dem KFC Uerdingen daher im letzten Spiel des Jahres fehlen. In Anbetracht der Erfahrung und der Leistungen des Routiniers ein herber Verlust. „Es ist klar, dass derjenige, der ihn ersetzen wird, ein jüngerer Spieler sein wird“, sagte Stöhr vor dem Spiel. Welchen seiner Jungs er starten lässt, wisse er schon, nur verraten wollte er es in der Medienrunde am Freitagmittag noch nicht. Sicher ist jedenfalls, dass Adam Tolba nicht zur Verfügung stehen wird. Seine zunächst als Faserriss vermutete Verletzung stellte sich im Nachgang zwar „nur“ als eine Zerrung heraus, trotzdem wird er dem KFC Uerdingen am Samstag nicht zur Verfügung stehen. Kleinere Blessuren bei anderen Spielern, die dadurch nicht voll trainieren konnten, sollen sich nicht auf etwaige Einsätze auswirken.
Mit der Saison bisher können Trainer, Spieler und Fans des KFC durchaus zufrieden sein, „wir wollen nun in Jüchen versuchen, den Dreier zu holen, um gegebenenfalls noch auf Platz zwei zu springen“, so die Vorgabe des Trainers. Dass dies eine schwere Aufgabe wird, ist ihm aber auch klar. Schließlich ist Jüchen seit Mai 2024 auf der heimischen Anlage ungeschlagen. Eigentlich, so bekundete der Coach, interessieren ihn derartige Statistiken nicht, aber irgendwie auch doch, wie er zugab. „Solche Serien beenden zu können, kann ein kleiner Extra-Anreiz sein. Das werden wir den Jungs noch mit auf den Weg geben“, sagt Stöhr.