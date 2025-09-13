Wie Jüchen von seiner Monheim-Fraktion profitieren will

Den Anfang machte seinerzeit Benni Schütz, der beim SC Kapellen das Fußballspielen lernte und dort auch den Durchbruch bei den Senioren schaffte. Als sie ihm nach sechs sehr erfolgreichen Jahren beim 1. FC Monheim zu verstehen gaben, dass sie nach einer schweren Knieverletzung keine Verwendung mehr für ihn hatten, entschied er sich zur Rückkehr in den Rhein-Kreis Neuss, um seine Karriere fortzusetzen. Doch mit dem Fortsetzen war das so eine Sache, die Knie wollten bei dem inzwischen 34-Jährigen nicht mehr so recht mitspielen. So dauerte es bis in die Schlussphase der Aufstiegssaison, ehe er seine ersten drei Einsätze für den VfL sammeln konnte. Doch auch so versuchte der torgefährliche Mittelfeldspieler, seine Erfahrung in Jüchen einzubringen. Nach der Trennung von Erfolgscoach Marcel Winkens wurde für ihn das Aufgabenprofil „Spielender Co-Trainer“ geschaffen. Und das übt er auch in der laufenden Saison aus, um Trainer Daniel Klinger zu unterstützen.

Aber abgesehen von der sportlichen Kompetenz konnten die Jüchener bislang auch von seinen Kontakten profitieren. Im vergangenen Jahr war es zunächst Tim Kosmala, der als ehemaliger Mannschaftskamerad von Schütz von Monheim nach Jüchen wechselte und trotz Verletzungsproblemen bei 16 Einsätzen sechs Tore und zwei Vorlagen zum Gewinn der Meisterschaft beitrug. In der zurückliegenden Wechselperiode waren es gleich drei ehemalige Monheimer, die nicht nur Lust auf die attraktiven sportlichen Rahmenbedingungen hatten, sondern in Jüchen auch gerne mit ihrem Kumpel Benni Schütz zusammenspielen wollten. „Der Kontakt ist nie abgebrochen. Natürlich hatte auch Benni seinen Anteil daran, dass die Drei zum VfL gewechselt sind“, meinte Klaus Schütz, selbst viele Jahre Trainer und Vater von Benni, nach dem historischen Jüchener Heimsieg gegen Homberg.

"Sind in der Liga angekommen"

Und das neue Trio mit Monheimer Vergangenheit spielt bislang eine ganz wichtige Rolle beim Aufsteiger. Tobias Lippold (31), der auf der zentralen Achse von Innenverteidiger bis Mittelstürmer jede Position spielen kann, war ebenso in bislang allen vier Partien im Einsatz wie Angreifer wie Merveil Tekadiomona (29). Torwart Björn Nowicki (33) will es nach einem Jahr bei der 1. Spvg Solinger Wald, mit der er in die Landesliga aufstieg, noch einmal wissen und ist nun die Nummer eins in Jüchen.

Von den Resultaten her lief es bislang sehr gut für die Jüchener mit ihrer Monheim-Fraktion. Schließlich ist der VfL als Aufsteiger nach vier Spieltagen der einzige Oberligist, der noch kein Spiel verloren hat, zudem stellt er mit bislang nur einem Gegentor die aktuell beste Abwehr. „Wir sind in der Liga angekommen, müssen uns aber noch weiterentwickeln“, erklärt Daniel Klinger, den vor allem nervt, dass es in der Offensive noch hakt, zu viele Bälle verloren gehen und zu wenig Chancen kreiert werden. Klar, dass er auf der Suche nach Ansätzen, wie sein Team am Sonntag erfolgreich sein kann, gerne die Monheim-Fraktion einbezieht: „Natürlich werde ich mich erkundigen, ob die Jungs Tipps und Ideen haben.“