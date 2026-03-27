Wie Jüchen den Freitagsfluch bei BW Dingden beenden will Oberliga Niederrhein: Die Jüchener haben schon lange nicht mehr sonntags gespielt und waren dabei nicht sonderlich erfolgreich. Nun steht am Freitag die lange Auswärtsfahrt nach Hamminkeln an, wo es um wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg geht. von RP / David Beineke · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Der VfL Jüchen hofft auf das Ende seiner zuletzt schwachen Serie. – Foto: Hubert Wilschrey

In der Hinrunde der Oberliga schwärmte Daniel Klinger noch von den Vorteilen, die es hat, ab und zu mal ein Heimspiel am Freitagabend auszutragen. Einerseits zusätzliche Motivation durch mehr Zuschauer und Flutlichtatmosphäre, andererseits anschließend ein freies Wochenende für Spieler, Trainerstab und Ehrenamtler.

Doch nach nun vier Freitagsspielen in Folge mit der mageren Ausbeute von nur einem Punkt droht sich das Abweichen von der Norm der Sonntagsspiele zu einem Fluch zu entwickeln. Zumal die Jüchener an diesem Freitag erneut ran müssen. Und sollten sie beim formstarken Mitaufsteiger BW Dingden (zwei Siege in Folge) wieder verlieren, stecken sie nach Wochen der scheinbaren Sorglosigkeit ganz tief drin im Abstiegsstrudel der in dieser Saison extrem ausgeglichenen Oberliga. Weil auch die Konkurrenz auf die Idee gekommen ist, ihre Heimspiele am Freitagabend auszutragen, haben die Jüchener zuletzt am 8. Februar mal klassisch am Sonntag gekickt (1:1 in Homberg), danach folgte noch der 2:0-Sieg an einem Samstag gegen Holzheim. Dann begann der Freitagsfluch mit 2:4 in Frintrop, gefolgt von einem 1:1 daheim gegen Monheim, dem 1:4 in Hilden und jüngst dem 1:2 daheim gegen Tabellenführer Ratingen. Wobei das Zustandekommen der Pleite gegen den Primus noch mal besonders wehtat, weil der VfL bis zur 83. Minute führte und dann noch tief in der Nachspielzeit das 1:2 fiel. „An den vergangenen Freitagen ist es ergebnistechnisch in der Tat nicht gut gelaufen. Aber es wäre zu einfach, es auf den Wochentag und die Begleitumstände zu schieben“, erklärt VfL-Coach Daniel Klinger.