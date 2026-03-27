Wie Jüchen den Freitagsfluch bei BW Dingden beenden will

In der Hinrunde der Oberliga schwärmte Daniel Klinger noch von den Vorteilen, die es hat, ab und zu mal ein Heimspiel am Freitagabend auszutragen. Einerseits zusätzliche Motivation durch mehr Zuschauer und Flutlichtatmosphäre, andererseits anschließend ein freies Wochenende für Spieler, Trainerstab und Ehrenamtler.
Doch nach nun vier Freitagsspielen in Folge mit der mageren Ausbeute von nur einem Punkt droht sich das Abweichen von der Norm der Sonntagsspiele zu einem Fluch zu entwickeln. Zumal die Jüchener an diesem Freitag erneut ran müssen. Und sollten sie beim formstarken Mitaufsteiger BW Dingden (zwei Siege in Folge) wieder verlieren, stecken sie nach Wochen der scheinbaren Sorglosigkeit ganz tief drin im Abstiegsstrudel der in dieser Saison extrem ausgeglichenen Oberliga.
Weil auch die Konkurrenz auf die Idee gekommen ist, ihre Heimspiele am Freitagabend auszutragen, haben die Jüchener zuletzt am 8. Februar mal klassisch am Sonntag gekickt (1:1 in Homberg), danach folgte noch der 2:0-Sieg an einem Samstag gegen Holzheim. Dann begann der Freitagsfluch mit 2:4 in Frintrop, gefolgt von einem 1:1 daheim gegen Monheim, dem 1:4 in Hilden und jüngst dem 1:2 daheim gegen Tabellenführer Ratingen. Wobei das Zustandekommen der Pleite gegen den Primus noch mal besonders wehtat, weil der VfL bis zur 83. Minute führte und dann noch tief in der Nachspielzeit das 1:2 fiel. „An den vergangenen Freitagen ist es ergebnistechnisch in der Tat nicht gut gelaufen. Aber es wäre zu einfach, es auf den Wochentag und die Begleitumstände zu schieben“, erklärt VfL-Coach Daniel Klinger.
Mit Begleitumständen meint er zum Beispiel mit Blick auf die Auswärtspartien, dass die meisten Spieler sich direkt nach der Arbeit auf den Weg machen müssten und es dann in der Fremde nicht so leicht fällt, in die gewohnten Abläufe hineinzukommen und sich wohlzufühlen. Vor diesem Hintergrund stehen die Jüchener an diesem Freitag mit der gut 110 Kilometer langen Tour in den Hamminkelner Ortsteil Dingden vor einer besonderen Bewährungsprobe. Für ein wenig Unsicherheit sorgt auch, dass noch nicht klar ist, auf welchem Untergrund gespielt wird. Denn die Dingdener, die nur zwei Punkte weniger haben als Jüchen, verfügen sowohl über einen Natur- als auch einen Kunstrasenplatz. „Das alles darf aber keine Ausrede sein, auch da wollen wir gewinnen. Wir müssen die Chance sehen, zusammen mit dem Spiel am Gründonnerstag gegen Schonnebeck innerhalb kürzester Zeit sechs Punkte holen zu können und uns damit der größten Sorgen in der Abstiegsfrage entledigen zu können“, so Klinger.
Voraussetzung ist aus Sicht des Trainers allerdings, dass seine Mannschaft besser in die Partie findet als gegen Ratingen und dann so entschlossen auftritt wie in der zweiten Spielhälfte. Denn da stimmte die Leistung gegen den Tabellenführer, letztlich waren es individuelle Fehler, die Zählbares kosteten. „Zuletzt hat uns das Spielglück gefehlt. Aber das muss man sich durch Tugenden wie Mentalität, Emotionen und Kommunikation auf dem Platz verdienen und das machen wir gerade nicht“, erklärt Daniel Klinger, „wir müssen Vollgas geben. Das geht zwar nicht immer über 90 Minuten, aber 60 bis 70 Minuten sollten es schon sein.“ Dabei müssen auf jeden Fall zwei neue Spieler in der Startelf helfen, denn Justin Francis und Merveil Tekadiomona kassierten gegen Ratingen ihre fünften Gelben Karten.