Wie ist die Lage bei den Hochrhein-Landesligisten vor dem Auftakt?

Ambitioniert zeigt sich der Vorjahresvierte FC Tiengen. Vor dem Auftakt gegen den FC Bad Bellingen (Freitag, 20 Uhr) nennt Giuseppe Stabile die Zielsetzung des Vereins, "unter die ersten Drei zu kommen". Der neue Coach setzt auf das Fundament von Vorgänger Erkan Kanli. Die Qualität, "strukturiert das Spiel nach vorne zu bringen", will er "ein bisschen schneller" umgesetzt sehen. Neben Nexhdet Gusturanaj und Abdul Demirdal (beide FC Erzingen) ergänzen vier A-Junioren den Kader. Stabile identifiziert sich mit der Vereinsphilosophie, "erstmal den eigenen Jugendspielern die Möglichkeit zu geben".

SV Weil

Eine erneute Top-Fünf-Platzierung nennt Trainer Andreas Schepperle als Ziel des Vorjahresfünften SV Weil. "Die Qualität ist vorhanden", den Kader bewertet Schepperle "etwas breiter aufgestellt" und "alle Positionen doppelt besetzt". Kompensieren muss Weil die Abgänge von Adrian Fischer (Laufbahnende) und Maximilian Maier (Schweiz). Letzteren könnte der Oberliga-erfahrene Cedric Heidenreich (einer von sechs externen Zugängen) ersetzen, der aber aus einer eineinhalbjährigen Pause kommt. Das Pokal-Aus in Gundelfingen (1:2) ist an fehlender Effizienz festzumachen. Schepperle hat in der Vorbereitung eine hohe Intensität registriert und fordert für die Saison, "an diese Einsatzbereitschaft anzuknüpfen". In der Vergangenheit offenbarte das Team zu oft eine Launenhaftigkeit ("Man weiß nicht, woran man ist") und Leistungsschwankungen. "Das gilt es abzustellen", mahnt der Coach vor dem Start beim Bahlinger SC II (Sonntag, 16 Uhr).

