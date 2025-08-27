Wie ist die Lage bei den Bezirksligisten vor dem Saisonauftakt?

Die Bezirksliga-Fußballer stehen vor dem Start in die neue Saison. Welche Ambitionen haben die Vereine? Welche Sorgen treiben die Trainer um? Ein Überblick vor dem Auftakt.

Das Oberhaus des Fußball-Bezirks eröffnet am Freitag seine neue Spielzeit. Vor dem Auftakt sehen einige Trainer im Verlust erfahrener Leistungsträger eine Chance für junge Akteure.

FC Wehr

Wie wird sich Vizemeister Wehr nach dem verpassten Aufstieg präsentieren? Trainer Urs Keser blickt „nach einer katastrophalen Vorbereitung“ mit gemischten Gefühlen voraus: „Es wäre vermessen zu behaupten, dass wir wieder so eine tolle Saison spielen werden.“ Die Abgänge von drei Torjägern (Hanser, Öz, Tenhibben), die 54 der 105 Tore erzielten, zu kompensieren, „dürfte für uns wohl die größte Baustelle sein“. Aber Keser wäre nicht Keser, wenn er nicht eine Lösung finden würde. Mit Johannes Baumgartner, Sohn Gabriel, Toni Santoro und Neuzugang Nico Butzer (FV Fahrnau) „haben wir immer noch ein offensives Gerüst“, sagt Keser. Auch will er verstärkt auf die Jugend setzen, zumal der Kader „nicht so üppig besetzt ist wie vergangenes Jahr“.