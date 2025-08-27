Wie ist die Lage bei den A-Kreisligisten vor dem Auftakt?

Vor dem Saisonauftakt stellen sich die Fußballvereine der Kreisliga A auf eine enge Liga ein. Die Teams gehen die Aufgabe selbstbewusst, aber auch mit Respekt an.

Die vergangene Saison beendete der SV Eichsel erneut als Vizemeister der Kreisliga A West. Doch auf die Aufstiegsspiele verzichtete der Verein, der sich im Umbruch befindet und keine realistische Chance auf ein Bestehen in der Bezirksliga sah. Neun Abgängen stehen lediglich drei Neuzugänge gegenüber. Deshalb erwarte den SVE eine schwierige Saison, stellt Kai Asal, Co-Trainer des neuen Coachs Thorsten Grießhammer, fest. "Aber wir sind gewillt, im oberen Mittelfeld mitzuspielen." Die Trainingsbeteiligung stimme optimistisch.

Zum Auftakt am Freitag (19.30 Uhr) empfangen die Eichsler Fußballer den Lokalrivalen SV Karsau. Dessen Trainer Cliff Kiefer sieht sein Team für das Derby gerüstet. Die Vorbereitung sei entspannter gewesen als im Vorjahr – was nicht wundernehmen mag, stand seinerzeit aufgrund der Abstiegsrelegation doch viel weniger Zeit zur Verfügung. Als Saisonziel nennt Kiefer den Klassenerhalt, "gerne auch früher als in der Vorsaison – wenn wir verletzungsfrei bleiben, könnten wir uns im gesicherten Mittelfeld etablieren".