Wie im Vorjahr: Pokal-Gegner in der 1. Runde steht fest Die Frauen des VfB Stuttgart treffen wieder auf den 1. FSV Mainz 05.

Am Donnerstag hat der DFB die Playoff-Paarungen der kommenden Pokalsaison der Frauen ausgelost. Die VfB-Frauen empfangen am Samstag, Sonntag oder Montag, den 16., 17. oder 18. August, wie bereits im Vorjahr, den 1. FSV Mainz 05.

Nachdem die VfB Frauen sich in der Vorsaison als Landespokalsiegerinnen für den DFB-Pokal qualifiziert hatten, gelang die Qualifikation für die neue Pokalsaison durch den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Dort trifft die Elf von Heiko Gerber in der Playoff-Runde auf den 1. FSV Mainz 05. Die Rheinhessinnen waren auch in der vergangenen Saison der Auftaktgegner des VfB und setzten sich damals mit 2:1 durch. Der Gegner

In der abgelaufenen Saison in der Regionalliga Südwest holten die Mainzerinnen den Staffelsieg und spielen damit, wie auch die VfB Frauen, in der kommenden Saison in der 2. Bundesliga. Das Pokalduell wird also nicht das einzige in der kommenden Saison sein. Mainz gewann 20 seiner 22 Saisonspiele (je ein Remis und eine Niederlage) und kassierte bei 115 geschossenen Toren gerade einmal vier Gegentore. Der Austragungsmodus