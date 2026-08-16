Wie im Spielfilm: MSV Duisburg erlebt erneut die Wende von Verl

"Ich habe nicht gedacht, dass sich ein Spielfilm wiederholen kann," leitete MSV-Coach Dietmar Hirsch sein Statement zum zuvor Gesehenen ein. Es war in der Tat eine Anhäufung von Parallelen zur Partie in der vergangenen Saison. Auch da lag der MSV zwischenzeitlich mit 0:2 hinten, auch da sorgte eine Ampelkarte für Verl für den Kipppunkt und auch da waren die Joker letztlich für den Erfolg verantwortlich.

Nach der Halbzeitbesprechung, in der Hirsch auf einen prallgefüllten Notizzettel zurückgreifen konnte, reagierte der Gast mit einem Doppelwechsel. Conor Noß übernahm für Jakob Bookjans und Aljaz Casar ersetzte Ben Schlicke. Damit reagierte Hirsch auf die breite Aufteilung der Verler Offensive. "Wir haben mit Casar einen defensiven Mittelfeldspieler gebracht, da er unserer Meinung nach ein mutigerer Vorverteidiger sein könnte", erläuterte der Trainer den Wechsel. Die Neuen waren noch gar nicht richtig auf dem Platz, als es ein weiteres Mal im Duisburger Kasten klingelte. André Leipold hatte aus 20 Metern einfach mal draufgehalten und die Kugel in den Winkel geschweißt. "Das war schon ein Tor des Monats", meinte Hirsch später anerkennend.

In der ersten Hälfte lief bei den Zebras nur wenig zusammen. "In der ersten Halbzeit standen wir sehr hoch. Wir wollten das nicht immer so machen, aber die Jungs hatten ein gutes Gefühl. Wobei ich fand, die Abstände waren oft zu groß. Und Verl hat das gut ausgespielt. Aber Verl hat auch nicht viele Torchancen gehabt", fasste der Übungsleiter den ersten Durchgang zusammen. Kurz vor der Pause drückte Duisburg ein wenig mehr auf das Tempo und versuchte, dem Spiel den eigenen Stempel aufzudrücken. " Wir haben eigentlich eine Wucht, waren da aber komplett ungefährlich. Eine richtige Torchance hatten wir eigentlich nicht, auch wenn wir den Gegner schon unter Druck gesetzt haben", führte er weiter aus. Folgerichtig ging es mit einem 0:1 in die Pause.

Trotzdem waren die Zebras nach dem Seitenwechsel besser im Spiel. In die Karten spielte ihnen dann auch der Platzverweis von Paul Lehmann. Der hatte in Durchgang eins bereits eine Verwarnung gesehen und holte sich vier Minuten nach Wiederanpfiff völlig zurecht die zweite ab. Mit zwei Mitspielern in der Nähe entschied er sich für das harte Einsteigen gegen den startenden Noß - und durfte kurz darauf unter die Dusche. "Ob unsere taktische Umstellung auch mit Elf gegen Elf funktioniert hätte, weiß ich nicht", gestand Hirsch später. In der Folge übernahm Duisburg vollständig die Kontrolle. Mit Florian Krüger und Patrick Sussek brachte Hirsch nach 58 gespielten Minuten zwei frische Offensivkräfte und bewies damit ein glückliches Händchen.

Joker und Zuschauer bringen die Wende

Keine drei Minuten nach seiner Einwechslung war Krüger zur Stelle: Im Strafraum völlig blank musste er die Flanke von Can Coskun nur noch über die Linie drücken Der Jubel war noch nicht ganz verklungen, ehe Krüger erneut zuschlug. Sussek brachte die Ecke, der Angreifer stand am zweiten Pfosten erneut komplett frei und drückte das Spielgerät erneut aus kurzer Distanz über die Linie. "Wir haben zwei relativ schnelle Tore gemacht und dann hat man die ganze Wucht gespürt. Die Zuschauer waren noch lauter, als sie sowieso schon waren und dann war es wahrscheinlich irgendwann nicht mehr aufzuhalten", meinte Hirsch

Überhaupt war der MSV-Anhang einmal mehr mindestens Zweitliga-würdig. Deutlich mehr als die Hälfte des Stadions war in blau-weiße Zebrastreifen gekleidet, die Stimmhoheit hatte der Gast durchgehend. Als Tyger Lobinger dann auch noch den ersten Strafstoß für Duisburg seit dem 8. Februar 2025 herausholte, war die Partie endgültig gedreht. In der gesamten vergangenen Spielzeit gab es nicht einmal einen Elfmeterpfiff für den MSV. Der Gefoulte trat selbst an und verwandelte sicher. Spiel gedreht, Ekstase im Gästeblock. Sussek erhöhte wenig später noch auf 4:2 und machte damit den Erfolg perfekt. Am Ende stand erneut ein 4:2 für den MSV – und damit tatsächlich eine Wiederholung des Spielfilms aus der Vorsaison. Viel Zeit zum Durchatmen bleibt den Zebras allerdings nicht: In der ersten Runde des DFB-Pokals wartet am kommenden Wochenende mit dem Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg bereits die nächste Aufgabe.