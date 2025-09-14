„Wie im Kindergarten“: Abwehr mangelhaft

Auch beim neuen alleinigen Landesliga-Tabellenführer SpVgg Unterhaching II gab es für die Fußballer des SV Dornach nichts zu holen

Dornach - Auch beim neuen alleinigen Landesliga-Tabellenführer SpVgg Unterhaching II gab es für die Fußballer des SV Dornach nichts zu holen: Mit dem 1:4 im Sportpark Neuried blieb der Aufsteiger zum sechsten Mal hintereinander sieglos. Die Niederlage ging in Ordnung, weil die Gäste zu spät aufwachten und die Heimelf genau die Effizienz an den Tag legte, die die Dornen seit geraumer Zeit vermissen lassen. Die Hachinger U21 schob vom Anpfiff weg an, ließ den Ball laufen und drängte den Gegner in die Defensive – kam allerdings nur selten zu gefährlichen Abschlüssen.

Dann aber ließen sich die Dornacher bei zwei Standards überraschen. Doppel-Torschütze Tizian Zimmermann beförderte eine von Philipp Zimmerer getretene Freistoßflanke per Kopf ins Tor (21.) und hämmerte einen Eckstoß von Samuel Weiß in die Maschen (45.). „Bisher machen wir es bei den Standards hinten eigentlich ganz gut, aber da verteidigen wir wie im Kindergarten“, ärgerte sich Dornachs Trainer Sebastian Wastl: „Mir ist auch ein Rätsel, warum sich die Jungs anfangs immer wieder so tief haben fallen lassen.“

Es dauerte bis zur 34. Minute, bis Neuzugang Adama Diarra mit einem 20-Meter-Schuss übers Tor ein erstes offensives Lebenszeichen sendete. Zur zweiten Hälfte betraten die Dornacher den Rasen deutlich früher als die Gastgeber. Spielertrainer Manuel Ring schwor die Truppe ein, kam dann ins Spiel (53.) und erzielte auf Vorarbeit von Lorenz Scholz den Anschlusstreffer (60.). Zuvor war Markus Buck nach einer Diarra-Flanke an Jakub Staniek gescheitert (53.). Der Haching-Keeper kam zu seinem Landesliga-Debüt, weil Stammtorwart José Kohler den Rot-gesperrten Erion Avdija im Regionalliga-Topspiel gegen Aubstadt (0:1) ersetzte. Auch Dornachs eingewechselter Neuzugang Asaad Khalil (zuletzt TSV 1860 München IV) lief erstmals in der Landesliga auf.

Ihr Momentum wussten die Dornen allerdings nicht zu nutzen, Unterhaching bekam die Sache wieder in den Griff – und hebelte die SVD-Abwehr beim Treffer von Jason Eckl (74.) und beim Eigentor von Buck (81.) zweimal über deren rechte Seite aus.

SpVgg Unterhaching II – SV Dornach 4:1 (2:0). SV Dornach: Cuni – Buck, Hamdard, Mrowczynski, Alberts, Buck (82. Reiter) – Diarra, Rexhaj, Mandler – Aicher (53. Ring), Scholz (64. Bozoglu), Partenfelder (75. Khalil). Tore: 1:0 Zimmermann (21.), 2:0 Zimmermann (45.+1), 2:1 Ring (60.), 3:1 Eckl (74.), 4:1 Buck (81., Eigentor). Zeitstrafe: Hamdard (90.). Schiedsrichter: Leon Kannewischer (VfL Westendorf). Zuschauer: 50.