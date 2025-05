Wie im Hinspiel: SVH-Keeper Hofmeister sichert das torlose Remis

Dennoch hatten sich die Kreisstädter gegen das Team vom Aschberg mehr erhofft, ganz zufrieden war der SSV-Chef, dem diesmal einige Prozentpunkte an Demut und Griffigkeit bei seinem Team fehlten, nicht. Die Kreisstädter scheiterten wie an der Vorrunde, als die Partie am Sudetenweg mit dem gleichen Ergebnis endete, an der eigenen Chancenverwertung oder am einmal mehr grandios parierenden Holzheimer Schlussmann Florian Hofmeister.

Sein Dillinger Torwartkollege Michael Wagner stand ihm aber in nichts nach und entschärfte die einzig nennenswerte Einschussgelegenheit der Gäste, als er gegen Pascal Petermann glänzend reagierte (22. Minute). Hofmeisters größte Tat bestand darin, einen Handelfmeter, Nico Allmis hatte Alexander Kinders Fallrückzieher verbotswidrig pariert und damit eigentlich eine klare Torchance verhindert, von Dillingens Berat Kasumi abzuwehren (37.), Lars Jaud jagte den Nachschuss über das SVH-Gehäuse.