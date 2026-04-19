Wie im Hinspiel: Spitzenreiter Young Boys verliert gegen Calcio

– Foto: Thomas Nast

Am 27. Spieltag der Verbandsliga Württemberg hat Calcio Leinfelden-Echterdingen dem Tabellenführer Young Boys Reutlingen im Sonntagsspiel zum Abschluss des Spieltags eine schmerzhafte Niederlage zugefügt. Das 1:0 der Gäste ist in der Tabelle kein Paukenschlag an der Spitze, weil Reutlingen mit 64 Punkten vorne bleibt, aber es ist ein Ergebnis mit Wucht: für den Titelkampf ebenso wie für den Abstiegskampf. Calcio verbessert sich auf 38 Punkte und verschafft sich in einer heiklen Zone wertvolle Luft.

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Es war eine jener Partien, in denen die Tabellensituation für 90 Minuten keine Rolle zu spielen schien. Der VfR Heilbronn empfing als Schlusslicht den favorisierten TSV Oberensingen und zeigte von der ersten Sekunde an, dass die Hoffnung auf den Klassenerhalt noch lange nicht erloschen ist. Nachdem die erste Halbzeit noch ohne Torerfolge geblieben war, belohnten sich die Heilbronner kurz vor Ablauf der ersten Stunde für ihren unermüdlichen Einsatz. In der 58. Minute erzielte Julian Schiffmann den Führungstreffer zum 1:0. Dieser Treffer wirkte wie ein Katalysator für die Gastgeber, während der TSV Oberensingen sichtlich Mühe hatte, eine Antwort zu finden. Die Heilbronner blieben konsequent und legten in der 65. Minute durch Lukas Böhm nach, der auf 2:0 erhöhte. Nur fünf Minuten später, in der 70. Minute, markierte Leorant Marmullaku den Treffer zum 3:0-Endstand und sorgte für großen Jubel auf den Rängen. In der Schlussphase wurde es noch einmal hitzig, als Adonis Krasniqi vom VfR Heilbronn in der 74. Minute die Gelb-Rote Karte sah. Doch auch in Unterzahl verteidigten die Heilbronner den Vorsprung leidenschaftlich bis zum Abpfiff.

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Vor 150 Zuschauern zeigte sich der SV Fellbach effizient und sicherte sich drei wichtige Zähler gegen den Aufsteiger. Den Torreigen eröffnete Rafael Terpsiadis in der 37. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel konnten die Gastgeber ihre Führung ausbauen, als Torben Hohloch in der 57. Minute zum 2:0 traf. Den Schlusspunkt einer einseitigen Begegnung setzte Ibrahim Njie in der siebten Minute der Nachspielzeit (90.+7) per Foulelfmeter zum 3:0-Endstand. ---

Im Kampf um den Klassenerhalt gelang dem FC Rottenburg vor 150 Zuschauern ein wichtiger Heimsieg. Lange Zeit blieb die Partie torlos und von taktischer Disziplin geprägt, bevor die Schlussphase die Entscheidung brachte. Nick Heberle erlöste die Heimfans in der 77. Minute mit dem Tor zum 1:0. Nur drei Minuten später sorgte Lennis Eberle in der 80. Minute mit dem 2:0 für die endgültige Entscheidung. ---

Einen echten Blitzstart erlebten die 111 Zuschauer in Esslingen. Der FC Esslingen zeigte gegen den Tabellenvierten eine couragierte Leistung und belohnte sich bereits in der 2. Minute durch Marcel Sichwardt, der das frühe 1:0 erzielte. In der Folge verteidigten die Gastgeber diesen knappen Vorsprung mit großem Einsatz bis zum Abpfiff. Für die Sportfreunde Dorfmerkingen ist diese Niederlage ein herber Rückschlag im Kampf um die vorderen Plätze. ---

Eine bittere Heimniederlage musste der TSV Berg vor 120 Zuschauern hinnehmen. Die Sportfreunde Schwäbisch Hall erwischten den besseren Start und gingen bereits in der 4. Minute durch Benjamin Kurz mit 0:1 in Führung. Ein unglückliches Eigentor von Niko Maucher in der 24. Minute erhöhte den Vorsprung der Gäste auf 0:2. In der zweiten Halbzeit sorgte Lorenz Minder in der 79. Minute mit dem 0:3 für die Vorentscheidung. Der Treffer von Fikret Mert Aras zum 1:3 in der Nachspielzeit (90.+1) war lediglich Ergebniskosmetik für Berg. ---

Im Rennen um die Meisterschaft gab sich der Favorit eine Blöße. Vor 200 Zuschauern ging der FC Holzhausen zwar in der 28. Minute durch Jovan Djermanovic mit 0:1 in Führung, verpasste es jedoch, den Sack zuzumachen. Der SSV Ehingen-Süd bewies Moral und kam in der 71. Minute durch Alexander Schrode zum vielumjubelten 1:1-Ausgleich. ---

Der TSV Weilimdorf untermauerte vor 100 Zuschauern seine gute Form und ließ dem FSV Waiblingen kaum eine Chance. Den Torreigen eröffnete Erdinc Bozoglu in der 38. Minute mit dem 1:0. Kurz nach der Pause erhöhte Daniel Baierle in der 48. Minute auf 2:0, bevor Tamer-Harun Fara in der 55. Minute per Treffer zum 3:0 für klare Verhältnisse sorgte. Roman Kasiar schraubte das Ergebnis in der 79. Minute auf 4:0 hoch. Den Ehrentreffer für Waiblingen erzielte Mardoche Siku Mourera in der 88. Minute zum 4:1-Endstand. ---

Young Boys Reutlingen musste sich vor eigenem Publikum mit 0:1 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen geschlagen geben und kassierte damit erst die dritte Saisonniederlage. In einer Partie, die für den Spitzenreiter die Chance geboten hätte, den Vorsprung weiter zu untermauern, setzte Calcio den entscheidenden Stich unmittelbar vor der Pause. Schiedsrichter Fabian Baiz aus Wangen im Allgäu leitete das Spiel. Das Tor des Tages erzielte Qlirim Zekaj in der 45. Minute zum 0:1. Mehr Treffer fielen nicht mehr. Für Calcio Leinfelden-Echterdingen war es nach dem 2:1 im Hinspiel der zweite Saisonsieg gegen den Ligaprimus – ein bemerkenswertes Zeichen. Während Reutlingen mit 64 Punkten weiter Tabellenführer bleibt, nutzt Calcio diesen Erfolg, um sich im Kampf um den Klassenerhalt entscheidend zu stabilisieren.