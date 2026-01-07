Wie Hinsbeck die A-Liga halten will

Mit nur zehn Punkten aus der Hinrunde überwintert der SC Rhenania Hinsbeck auf Tabellenplatz 16 und damit auf einem Abstiegsrang der Kreisliga A. Der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt allerdings nur einen Zähler – die Ausgangslage ist somit schwierig, aber keineswegs aussichtslos. Trainer Sebastian Steinhauer spricht über Probleme, sieht aber auch Mutmacher für die Rückrunde.

Rein tabellarisch fällt die Bilanz ernüchternd aus. Zehn Punkte aus 17 Spielen bedeuten den vorletzten Platz, und dennoch spiegelt diese Zahl nicht immer den tatsächlichen Spielverlauf wider. In vielen Partien hielt Hinsbeck lange gut mit, spielte phasenweise auf Augenhöhe und zeigte ordentliche Ansätze – etwa beim Remis gegen Hellas Krefeld (2:2) oder ATS Krefeld (0:0). Die beiden einzigen Siege bislang gelangen gegen Krefeld-Bockum II (5:3) und den Hülser SV (4:2). Vor der Winterpause blieb Hinsbeck in acht Spielen hintereinander ohne Dreier.

Trotz der sportlichen Lage hebt der Trainer vor allem den Zusammenhalt hervor. Die Mannschaft sei „komplett intakt“, die Reflexion nach Niederlagen funktioniere gut. Fehler würden klar benannt, ohne Schuldzuweisungen. Auch spielerisch zeigte Hinsbeck, dass die Qualität für die Liga grundsätzlich vorhanden ist. Zudem ragte Torwart Yannic Krämer trotz vieler Gegentore positiv heraus und verhinderte in mehreren Spielen Schlimmeres.

Das muss besser werden

Der Knackpunkt der Hinrunde war die fehlende Konstanz – sowohl innerhalb der Spiele als auch personell. Mit Fabian Hessen, Jonas Ploenes und Linus Kunze fehlten früh drei zentrale Säulen (Innenverteidigung, Sechser, Sturm) der Mannschaft. „Die Achse ist komplett weggebrochen“, so Steinhauer. Hinzu kommt die geringe Kadertiefe. Alternativen von der Bank sind kaum vorhanden, oft musste sogar auf Spieler aus der zweiten oder dritten Mannschaft sowie auf A-Jugendliche zurückgegriffen werden. Trainingsbeteiligung, Belastungssteuerung und Konzentration litten spürbar darunter.

Folge: Zu häufig jedoch brach die Mannschaft nach der Pause ein. „In der zweiten Halbzeit gingen oft schnell die Köpfe runter“, sagt Steinhauer. Gerade in engen Spielen fehlte die Konstanz über 90 Minuten, sodass ordentliche erste Halbzeiten am Ende ohne Punktgewinn blieben. In zehn der 16 Partien kassierte Hinsbeck zudem drei oder mehr Gegentore.

So geht es weiter

Trotz der schwierigen Lage herrscht im Umfeld Ruhe. Externe Neuzugänge sind wohl kein Thema, stattdessen soll enger mit der zweiten Mannschaft und talentierten A-Jugendlichen gearbeitet werden. Ziel ist es, den Kader zumindest breiter aufzustellen und Ausfälle besser auffangen zu können. Mit einem wieder etwas stabileren Kader und mehr Konstanz über die gesamte Spielzeit soll der Klassenerhalt gelingen. Die Vorbereitung startet früh. Geplant sind zwei Testspiele unter anderem beim VfL Tönisberg II (17. Januar). Das erste Ligaspiel steht dann am 1. Februar beim SC Schiefbahn an.

