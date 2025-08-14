Wie Hellas Krefeld die neue Saison angeht

Am vorletzten Spieltag, also fast auf der letzten Rille, hat der FC Hellas Krefeld in der Kreisliga A den Klassenerhalt, der spannend wie selten war, perfekt gemacht. Der ging dann auf Kosten der Neulinge TSV Boisheim und KTSV Preußen Krefeld, dem SV Vorst, für den es der zweite Abstieg in Folge war, und mit Verspätung, weil noch die Entscheidung in der Bezirksliga, die Ratingen 04/19 II gegen den VfB Uerdingen bekanntlich deutlich für sich entschied, abgewartet werden musste, der TIV Nettetal.

Insgesamt war das Gerangel am Ende spannend wie selten und es gab nicht nur einige überraschende Ergebnisse, sondern mindestens eins mit einem besonderen Geschmäckle. Da besiegte nämlich zum Beispiel die abstiegsbedrohte Zweite der VSF Amern den Meister SC Union Nettetal II am letzten Spieltag mit sage und schreibe 5:0. Die Nettetaler mit Goalgetter Dustin Herrmann, der insgesamt 33 Mal traf, hatten zuvor in 33 Partien nur viermal den Kürzeren gezogen.

Versöhnlich für die „Helenen“ war dann doch noch mit Platz neun die Abschlussplatzierung. Aber das Torverhältnis von 77:105 zeigte deutlich, wo in der Spielzeit 2024/2025 der Schuh drückte. Der negative Höhepunkt war am 9. Februar 2025 die 0:8-Heimschlappe gegen den Aufsteiger SV Thomasstadt Kempen, der sich in der Spielzeit immer mehr mauserte und sich am Schluss den zweiten Aufstiegsplatz sicherte.

Für Trainer Sebastian Steinhauser, in der kommenden Saison in Hinsbeck verantwortlich, war das zu viel. Nach dreieinhalb Jahren machte er Schluss, wobei der 49-Jährige früher schon einmal über vier Jahre bei Hellas arbeitete und mit ihm der lang ersehnte Aufstieg aus der B-Liga gelang. Übrigens: In den Spielzeiten vorher belegte man die Plätze sieben und sechs. Aber aktuell hatten die Blau-Weißen eher mit Rang fünf oder noch weiter vorne geliebäugelt.

Wenig förderlich für eine Erfolgsbilanz war natürlich auch, dass die Elf um Keeper Fabio Teixeira, der nicht unbedingt der große Rückhalt war, zwei Jahre wegen der Bauarbeiten an der Edelstahl-Kampfbahn – unter anderem sind nun zwei Kunstrasenplätze fertig und die Anlage ein richtiges Schmuckkästchen geworden – keine richtige Heimspielstätte gab.

Eine Saison wich Hellas erst nach Tönisvorst-Vorst aus, später nach Oppum. Der CSV Marathon Krefeld teilte in der Zeit dasselbe Schicksal und spielte an der Horkesgath. Von den Winterzugängen Erhan Mutlu (Marathon) und Mehmet Ufuk Erkan (Schiefbahn) stach nur Letzterer, auf den auch in der neuen Spielzeit gebaut werden kann. Stolz ist man beim FC besonders auf das Eigengewächs Romano Sven Herrmann. Der Youngster wird immer besser und netzte 16 Mal ein.

Großer Umbruch

Auch wenn es anfänglich nicht danach aussah – 2:7 in Kaldenkirchen, 5:5 gegen Vorst und 1:6 in Nettetal II –, war die Verpflichtung von Yama Formuly für Steinhauer ein guter Griff. „Er hat in ganz schwieriger Situation, sportlich und personell, auch weil sich im Laufe der Zeit abzeichnete, dass uns sehr viele Spieler den Rücken kehren werden, übernommen und das Boot wieder flott gemacht“, resümiert Manager Alexander Ouzounis im Nachhinein. Die Bilanz von Formuly in 15 Spielen: sechs Siege, vier Unentschieden und sieben Niederlagen. Torverhältnis: 33:58.

In der Tat werden 13 Akteure in der neuen Spielzeit nicht mehr für den FC Hellas, wenn endlich wieder an der Gladbacher Straße gekickt werden kann, am Ball sein. Allein acht zieht es zum B-Ligsten SC Viktoria Krefeld, wo der frühere Hellas-Trainer Marcus Felix das Sagen hat. Aber Ouzounis wäre nicht Ouzounis, wenn er nicht schnell reagiert hätte und seine Verbindungen, ja Vernetzungen, abgerufen hätte und gleich 15 Neue kommen. Darunter gleich drei Keeper, damit diese Baustelle demnächst keine mehr ist. Und mit dem in Split geborenen Kroaten Bonko Smoljanovic, einen 32-jährigen Abwehrrecken, der schon für Fischeln, St. Tönis oder Süchteln gespielt hat und weiß, wie man hinten dichthält.