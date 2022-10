Wie hat der Hülser SV die Schlappe verdaut? Beim SC Schiefbahn bemängelt Trainer Klinger die Trainingsbeteiligung und die Einstellung. Der VfL Tönisberg spielt bereits am Freitag gegen den FC Aldekerk.

Aufsteiger Hüls kassierte in Brüggen nicht nur die erste Saisonniederlage, sondern verlor krachend mit 0:5. Die Vorster behielten, auch wenn der Erfolg eher zu hoch ausfiel, mit 4:0 gegen Willich die Oberhand. Da stellt sich zwangsläufig die Frage: Wie hat das Team von Trainer Andre Wienes die Schlappe verdaut bzw. wie zusätzlich motiviert reist die Truppe von Coach Johannes Dahms an?

„Unsere Einstellung vor 14 Tagen in Dilkrath war klasse, die letzte Woche in Wickrath schlecht. Das muss sich ändern, wenn wir punkten wollen. Der Abstiegskampf wird bruta,l und ich weiß überhaupt nicht, warum die Grefrather, die fraglos eine gute Mannschaft haben, so weit hinten stehen und nicht mehr Zähler haben“, gibt Klinger zu Protokoll.

Aldekerk ist schlagbar

Auch dem VfL Willich steht das Wasser schon bis zum Hals. Gegen den SC Waldniel, seit Ewigkeiten ein unbequemer Kontrahent, spricht nicht viel dafür, dass etwas für das Pluskonto getan werden kann. Nach einem klassischen Fehlstart, allerdings auch dem seinerzeit mangelnden Personal geschuldet, versetzt Neuling VfB Uerdingen viele in Erstaunen. Deshalb wäre es mittlerweile keine Überraschung mehr, wenn auch gegen die Sportfreunde aus Neuwerk etwas Zählbares herausspringen würde. In der Gruppe 4 spricht vieles dafür, dass der VfL Tönisberg am Montag den schon länger erwarteten Befreiungsschlag gelandet hat. Nachlegen ist für deshalb das Gebot der Stunde. Die Chance ist groß, denn mit Nachbar FC Aldekerk kommt bereits am Freitag ein Kontrahent, der erst einmal gewann und Abstiegskandidat gilt.