Wie habt ihr es mit der Regionalliga? von Ismail Yesilyurt · Heute, 07:43 Uhr · 0 Leser

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Es ist die Gretchenfrage des deutschen Amateurfußballs: Wie schafft man es, dass fünf Regionalligen zu vier Staffeln verschmelzen, damit jeder Meister ohne den Umweg über eine Relegation direkt in die 3. Liga aufsteigen kann? Die Debatte um die Regionalliga-Reform erreicht nun ihren Höhepunkt. Nachdem die vom DFB eingesetzte Arbeitsgruppe (AG) unter dem Vorsitz von Dr. Michael Vesper in ihrer fünften Sitzung am 25. März 2026 ihre Abschluss-Sitzung abgehalten hat, liegen nun zwei konkrete Modelle auf dem Tisch. Das Ziel ist historisch: Die Reduzierung auf vier Staffeln, damit künftig alle Meister direkt aufsteigen können und die ungeliebte Relegation entfällt. Die DFB-Arbeitsgruppe hat nun zwei gegensätzliche Modelle vorgelegt, die den Fußball in Deutschland grundlegend verändern könnten.

Das „Kompass-Modell“: Radikale Fairness durch KI Das innovative Kompass-Modell sieht vor, die 80 Regionalliga-Vereine, aktuell 90, jede Saison geografisch neu zu sortieren. Mithilfe von Algorithmen (KI) würden die vier Staffeln so eingeteilt, dass die Gesamtfahrtstrecken aller Klubs minimiert werden. Feste Verbandsgrenzen gäbe es nicht mehr.

Pro: Es ist das gerechteste Modell. Keine Region wird bevorzugt, kein Verband muss allein die Last einer Fusion tragen. Zudem sinken die Reisekosten durch die geografische Optimierung.

Kontra: Die Planungssicherheit leidet. Vereine wüssten erst nach Saisonende, in welcher Staffel sie landen. Kritiker fürchten zudem den Verlust historisch gewachsener Derby-Strukturen, wenn ein Verein plötzlich statt im Westen im Norden spielt.