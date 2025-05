Wie gut schmeckt die Sportplatz-Wurst beim SSV Medenbach?

Breitscheid. Ohne Sportplatzwurst kommt für viele Fans kein echtes Fußballerlebnis auf! Doch oft genug endet der erwartungsfrohe Biss in die deftige Leckerei mit einer saftigen Enttäuschung. Oder einer trockenen. Zuschauer bei Fuaßball-Kreisoberligist SSV Medenbach können da künftig aber unbesorgt sein. Denn die Bratwurst in der Edelweiß-Arena hat Lob aus berufenem Munde erhalten. Am vergangenen Sonntag hat Christian Zimmermann das Heimspiel des SSV gegen den SC Münchholzhausen/Dutenhofen (1:2) besucht. Der Hesse ist Gründer von „Worscht d’ or“, testet seit einigen Jahren die Bratwürste auf den Amateurplätzen in ganz Deutschland und vergibt nach einem ausgiebigen Prüfprozess bis zu fünf Sterne für seine Testobjekte.