 2026-08-17T04:56:09.060Z

Allgemeines

Wie gut ist Fischeln? Rheydter SV mit Heimpremiere gegen Anadolu

Bezirksliga 3: Der VfR Krefeld-Fischeln hat mit 7:1 den perfekten Saisonstart erwischt und trifft nun auf Titelkandidat OSV Meerbusch. Außerdem treffen die Aufsteiger Rheydter SV und Anadolu Türkspor Krefeld am Freitagabend aufeinander.

von André Nückel · Heute, 19:15 Uhr · 0 Leser
Fischeln hat stark begonnen.
Fischeln hat stark begonnen. – Foto: Diana Horster

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Bezirksliga 3
Nettetal II
Tönisberg
VfR Fischeln
Odenkirchen

Spieltag 2 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der VfR Krefeld-Fischeln hat mit 7:1 den perfekten Saisonstart erwischt und trifft nun auf Titelkandidat OSV Meerbusch. Außerdem treffen die Aufsteiger Rheydter SV und Anadolu Türkspor Krefeld am Freitagabend aufeinander.

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Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: zur Tabelle!

Morgen, 20:00 Uhr
Rheydter SV
Rheydter SVRheydter SV
Anadolu Türkspor Krefeld
Anadolu Türkspor KrefeldAnadolu
20:00live
Spieltext Rheydter SV - Anadolu

Morgen, 20:00 Uhr
OSV Meerbusch
OSV MeerbuschMeerbusch
VfR Krefeld-Fischeln
VfR Krefeld-FischelnVfR Fischeln
20:00live
Spieltext Meerbusch - VfR Fischeln

Sa., 22.08.2026, 16:00 Uhr
SSV Grefrath 1910/24
SSV Grefrath 1910/24SSV Grefrath
Thomasstadt Kempen
Thomasstadt KempenThomasstadt
16:00
Spieltext SSV Grefrath - Thomasstadt

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
VfL Tönisberg
VfL TönisbergTönisberg
TuS Wickrath
TuS WickrathTuS Wickrath
15:30
Spieltext Tönisberg - TuS Wickrath

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
TuRa Brüggen
TuRa BrüggenBrüggen
FC Aldekerk
FC AldekerkAldekerk
15:30
Spieltext Brüggen - Aldekerk

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
SC St. Tönis 1911/20
SC St. Tönis 1911/20SC St. Tönis II
SpVg Odenkirchen
SpVg OdenkirchenOdenkirchen
15:30live
Spieltext SC St. Tönis II - Odenkirchen

So., 23.08.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Broekhuysen
Sportfreunde BroekhuysenBroekhuysen
SC Union Nettetal
SC Union NettetalNettetal II
15:00
Spieltext Broekhuysen - Nettetal II

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
CSV Marathon Krefeld
CSV Marathon KrefeldCSV Marathon
VfB Uerdingen
VfB UerdingenVfB Uerding.
15:30live
Spieltext CSV Marathon - VfB Uerding.

So., 23.08.2026, 15:30 Uhr
DJK Fortuna Dilkrath
DJK Fortuna DilkrathDJK Dilkrath
TSV Krefeld-Bockum
TSV Krefeld-BockumTSV Bockum
15:30live
Spieltext DJK Dilkrath - TSV Bockum

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Das sind die nächsten Spieltage

3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV
So., 30.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Anadolu Türkspor Krefeld

4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - VfB Uerdingen
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - FC Aldekerk
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - CSV Marathon Krefeld
So., 06.09.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Anadolu Türkspor Krefeld

>>> Hier geht es zum Spielplan der Bezirksliga 3!