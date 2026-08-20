Wie gut ist Fischeln? Rheydter SV mit Heimpremiere gegen Anadolu

Spieltag 2 in der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 3: Der VfR Krefeld-Fischeln hat mit 7:1 den perfekten Saisonstart erwischt und trifft nun auf Titelkandidat OSV Meerbusch. Außerdem treffen die Aufsteiger Rheydter SV und Anadolu Türkspor Krefeld am Freitagabend aufeinander.
3. Spieltag
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - TuRa Brüggen
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr FC Aldekerk - SSV Grefrath 1910/24
Fr., 28.08.26 20:00 Uhr TuS Wickrath - DJK Fortuna Dilkrath
So., 30.08.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - VfL Tönisberg
So., 30.08.26 15:30 Uhr VfB Uerdingen - TSV Krefeld-Bockum
So., 30.08.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - SC St. Tönis 1911/20 II
So., 30.08.26 15:30 Uhr SpVg Odenkirchen - OSV Meerbusch
So., 30.08.26 15:30 Uhr CSV Marathon Krefeld - Rheydter SV
So., 30.08.26 16:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - Anadolu Türkspor Krefeld
4. Spieltag
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr OSV Meerbusch - SC Union Nettetal II
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr Rheydter SV - VfB Uerdingen
Fr., 04.09.26 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - Thomasstadt Kempen
Sa., 05.09.26 15:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum - TuS Wickrath
So., 06.09.26 15:00 Uhr VfL Tönisberg - FC Aldekerk
So., 06.09.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - CSV Marathon Krefeld
So., 06.09.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - VfR Krefeld-Fischeln
So., 06.09.26 15:30 Uhr TuRa Brüggen - SpVg Odenkirchen
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC St. Tönis 1911/20 II - Anadolu Türkspor Krefeld