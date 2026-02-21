Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Wie Gruppenligist FSV Cappel „Experten“ Lügen straft
GL GI/MR: +++ Der FSV Cappel trotzt kritischen Stimmen und startet in der Gruppenliga durch. Wer dem Club nur ein einjähriges Gastspiel in der Klasse zutraut, kann dennoch richtig liegen +++
Marburg-Cappel. Als Meister der Fußball-Kreisoberliga Nord stieg der FSV Cappel im vergangenen Jahr in die Fußball-Gruppenliga auf: ein Jahr vor dem 100. Clubgeburtstag und exakt 26 Lenze nach dem letzten Gruppenligaaufenthalt. Da sich Cappel keiner höherklassig erfahrener Zugänge bediente, waren die Spötter schnell zur Stelle. „Länger als ein Jahr wird Cappel nicht in der Gruppenliga bleiben“, lautete das kritische Urteil vieler vermeintlicher Experten in der vergangenen Sommerpause.