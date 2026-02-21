 2026-02-20T12:29:42.904Z

Ligabericht

Wie Gruppenligist FSV Cappel „Experten“ Lügen straft

GL GI/MR: +++ Der FSV Cappel trotzt kritischen Stimmen und startet in der Gruppenliga durch. Wer dem Club nur ein einjähriges Gastspiel in der Klasse zutraut, kann dennoch richtig liegen +++

von Redaktion · Heute, 14:57 Uhr · 0 Leser
Jan Kuschnir bildet gemeinsam mit Julius Mihr das erfolgreiche Trainergespann des FSV Cappel. Das Duo hat bereits verlängert. (Archivfoto) © Jens Schmidt
Marburg-Cappel. Als Meister der Fußball-Kreisoberliga Nord stieg der FSV Cappel im vergangenen Jahr in die Fußball-Gruppenliga auf: ein Jahr vor dem 100. Clubgeburtstag und exakt 26 Lenze nach dem letzten Gruppenligaaufenthalt. Da sich Cappel keiner höherklassig erfahrener Zugänge bediente, waren die Spötter schnell zur Stelle. „Länger als ein Jahr wird Cappel nicht in der Gruppenliga bleiben“, lautete das kritische Urteil vieler vermeintlicher Experten in der vergangenen Sommerpause.

