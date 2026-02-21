Wie Gruppenligist FSV Cappel „Experten“ Lügen straft

Jan Kuschnir bildet gemeinsam mit Julius Mihr das erfolgreiche Trainergespann des FSV Cappel. Das Duo hat bereits verlängert. (Archivfoto) © Jens Schmidt

Marburg-Cappel. Als Meister der Fußball-Kreisoberliga Nord stieg der FSV Cappel im vergangenen Jahr in die Fußball-Gruppenliga auf: ein Jahr vor dem 100. Clubgeburtstag und exakt 26 Lenze nach dem letzten Gruppenligaaufenthalt. Da sich Cappel keiner höherklassig erfahrener Zugänge bediente, waren die Spötter schnell zur Stelle. „Länger als ein Jahr wird Cappel nicht in der Gruppenliga bleiben“, lautete das kritische Urteil vieler vermeintlicher Experten in der vergangenen Sommerpause.