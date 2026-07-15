Wie Girondins Bordeaux in der Bedeutungslosigkeit versinkt

Der sechsmalige französische Meister, einst europäisches Schwergewicht und Talentschmiede von Weltstars wie Zinédine Zidane, Bixente Lizarazu oder Aurélien Tchouaméni, blickt in einen sportlichen und finanziellen Abgrund. Sollte nicht noch ein rechtliches Wunder vor dem Nationalen Olympischen Komitee Frankreichs (CNOSF) geschehen, steht fest: Das stolze „Club au Scapulaire“ wird in der kommenden Saison bestenfalls in der sechstklassigen Régional 1 antreten. Schlimmer noch: Dem Verein droht die sofortige gerichtliche Liquidation.

Doch während auf dem Rasen leidenschaftlich gekämpft wurde, kollabierten hinter den Kulissen die Finanzen komplett:

Der Fall von Bordeaux ist das Resultat jahrelanger wirtschaftlicher Misswirtschaft. Nachdem der Klub bereits 2024 zwangsweise in die viertklassige National 2 versetzt worden war, schien sich die Mannschaft sportlich gefangen zu haben. Unter der Regie von Interimscoach Rio Mavuba kämpfte sich das Team in der Saison 2025/26 auf einen beachtlichen zweiten Platz der Gruppe A heran und schnupperte phasenweise am Wiederaufstieg.

Das Veto der DNCG: Ohne Liquiditätsnachweise verweigerte die Finanzaufsicht die Zulassung für die nationalen Profiligen.

Gescheiterte Investorensuche: Der umstrittene Eigentümer und Präsident Gérard Lopez schaffte es über Monate hinweg nicht, die geforderten finanziellen Garantien vorzulegen oder einen finanzstarken Partner zu präsentieren.

Die drohende Pleite: Bereits in den kommenden Wochen entscheidet das zuständige Handelsgericht, ob über den Verein die endgültige Liquidation verhängt wird – das juristische Todesurteil für den 1881 gegründeten Traditionsverein.

Vom UEFA-Cup-Finale in die Provinz

Für die treuen Anhänger im ultramodernen Stade Atlantique ist dieser Absturz ein Albtraum. Bordeaux – das war das Team, das 1996 erst im UEFA-Cup-Finale von Bayern München gestoppt wurde. Das war die Mannschaft, die noch 2009 unter Laurent Blanc die Ligue 1 dominierte.

Nun heißen die Gegner nicht mehr Paris Saint-Germain, Olympique Marseille oder FC Bayern, sondern man trifft auf regionale Amateurtruppe in der dörflichen Provinz von Nouvelle-Aquitaine. Es ist ein beispielloser Niedergang, der zeigt, wie schnell schillernde Traditionen im modernen Fußballgeschäft verblassen, wenn das finanzielle Fundament wegbricht.

Ob die Ultras und die Region den Verein auch in der sechsten Liga am Leben erhalten können, steht in den Sternen. Der Neustart im absoluten Amateurlager ist kein Betriebsunfall mehr – er ist die härteste Realität, die der französische Spitzenfußball seit Jahrzehnten erlebt hat.

Der Inhalt des Berichts wurde mit Hilfe von KI erstellt.