Wie gewonnen, so zerronnen: Remis in Schwabing bringt ESV nicht weiter

Drei Unentschieden und eine Niederlage - so lautet die Bilanz der Eisenbahner des ESV Freilassing im neuen Jahr bislang. Nach der unerwarteten und gleichzeitig unnötigen Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SV Pullach sollte gegen den Mitaufsteiger aus Schwabing endlich der erhoffte erste Dreier eingefahren werden. Doch erstens kommt es anders, und zweitens als man denkt...

Trainer Albert Deiter musste vor dem wichtigen Auswärtsspiel in Schwabing auf ganze sechs Stammspieler verzichten. Neben den Langzeitverletzten fehlten kurzfristig auch Tim Bageritz und Nemanja Radosavljevic. Dafür rückte Maurice Albers wieder ins Team, im Tor vertrat erneut Thomas Unterhuber den verletzten Matej Markovicz. Dass die ständigen Umstellungen dem Spielfluss des ESV nicht gut tun, zeigte sich auch am vergangenen Sonntag. Von Beginn an nahmen die Hausherren aus dem Münchner Norden die Spielkontrolle in die Hand, während die Mannen um Kapitän Simon Schlosser sich schon im Spielaufbau sehr schwer taten. Die Folge: lange Bälle als oft einziger Ausweg, Ballverluste und fast folgerichtig ein Gegentor. Giacinto Sibilia, der Torjäger des FC Schwabing, nahm eine Unkonzentriertheit in der Hintermannschaft des ESV dankend an und vollendete eiskalt von Halblinks flach ins rechte lange Toreck (9.).