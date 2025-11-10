Wie gewonnen, so zerronnen für RWW

WALLDORF. Sie glichen einen 0:2-Rückstand aus, waren im Begriff, die Wende zu schaffen. Da kassierten die Walldorfer Hessenliga-Fußballer einen Doppelschlag, und alles war dahin: Der SV Rot-Weiß unterlag am Sonntag dem FC TuBa Pohlheim mit 2:4 (0:2). Grund zur Freude hat indes die Walldorfer U19, der in der Hessenliga ein Unentschieden reichte, um sich vorzeitig erneut für die DFB-Nachwuchsliga zu qualifizieren.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online.
Artur Lemm machte seinem Team keinen Vorwurf: „Heute war es einfach ein bisschen unglücklich für uns. Ich glaube nicht, dass wir Trübsal blasen müssen – einfach Kopf hoch und weiter.“ Angesichts der verletzungs- und krankheitsbedingt schwierigen Personallage war Lemm gezwungen, die Mannschaft umzubesetzen. Benedikt von Hagen etwa, der eine lange Verletzungspause hinter und eine Operation vor sich hat, spielte erstmals seit einem halben Jahr wieder in der Startelf.
Trotzdem setzten die Rot-Weißen gleich die Akzente in diesem Spiel. Nach der starken Anfangsphase der Heimelf trumpften die Pohlheimer Angreifer auf. Nach acht Minuten schlenzte Mirko Freese den Ball ins Eck – 0:1. Kurz darauf klatschte ein Freistoß von Leonid Akulinin an die Latte.
Als die Walldorfer im Begriff waren, das Spiel wieder unter Kontrolle zu bekommen, schlugen die Gäste erneut zu. Nach Flanke des flinken Takanori Yokochi köpfte Freese das 2:0 (31.) für Pohlheim. Eine Riesenchance auf den Anschlusstreffer vergab Benedikt von Hagen, da er aus fünf Metern übers Tor schoss (35.). Von Hagen war es auch, der für einen Walldorfer Blitzstart in die zweite Halbzeit hätte sorgen können. Aber er scheiterte an Torhüter Niklas Julian Linke. Der dritte Versuch von Hagens brachte indes das 1:2 (68.).
Zehn Minuten später legte Jakob Voett ein Tor des Willens hinterher. Nach einem Solo ab der Mittellinie, immer wieder hart bedrängt, wuchte er den Ball zum 2:2 ins rechte obere Eck. Doch schnell zerrann den jetzt stürmischen Rot-Weißen das gerade Geschaffte. Yokochi zog ab, und RWW-Torhüter Denis Wieszolek entglitt der Ball (83.). Mit einem Schuss unter die Latte legte Maximilian Wiessner auch noch das 2:4 nach (84.).
Tore: 0:1, 0:2 Freese (8., 31.), 1:2 von Hagen (68.), 2:2 Voett (78.), 2:3 Yokochi (83.), 2:4 Wiessner (84.). Schiedsrichter: Dönges (TV Mainz). Zuschauer: 360.