Leistungsträger beim Fußball-Hessenligisten RW Walldorf: Benedikt von Hagen. (Archiv) Foto: Uwe Krämer

Wie gewonnen, so zerronnen für RWW Hessenligist gleicht ein 0:2 aus, muss sich aber doch dem FC TuBa Pohlheim geschlagen geben

WALLDORF. Sie glichen einen 0:2-Rückstand aus, waren im Begriff, die Wende zu schaffen. Da kassierten die Walldorfer Hessenliga-Fußballer einen Doppelschlag, und alles war dahin: Der SV Rot-Weiß unterlag am Sonntag dem FC TuBa Pohlheim mit 2:4 (0:2). Grund zur Freude hat indes die Walldorfer U19, der in der Hessenliga ein Unentschieden reichte, um sich vorzeitig erneut für die DFB-Nachwuchsliga zu qualifizieren.

Benedikt von Hagen startet erstmals wieder für Walldorf

Artur Lemm machte seinem Team keinen Vorwurf: „Heute war es einfach ein bisschen unglücklich für uns. Ich glaube nicht, dass wir Trübsal blasen müssen – einfach Kopf hoch und weiter.“ Angesichts der verletzungs- und krankheitsbedingt schwierigen Personallage war Lemm gezwungen, die Mannschaft umzubesetzen. Benedikt von Hagen etwa, der eine lange Verletzungspause hinter und eine Operation vor sich hat, spielte erstmals seit einem halben Jahr wieder in der Startelf. Trotzdem setzten die Rot-Weißen gleich die Akzente in diesem Spiel. Nach der starken Anfangsphase der Heimelf trumpften die Pohlheimer Angreifer auf. Nach acht Minuten schlenzte Mirko Freese den Ball ins Eck – 0:1. Kurz darauf klatschte ein Freistoß von Leonid Akulinin an die Latte.