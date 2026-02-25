Wie gewinnt man Zuschauer für den Amateurfußball?

– Foto: IMAGO

Der Sonntag ist im Amateurfußball eine echte Herausforderung: Er konkurriert mit dem ausgiebigen Frühstück, dem Kater vom Samstagabend oder dem klassischen Familienausflug. Um Zuschauer auf den Sportplatz zu locken, musst du den Besuch zu einem Event oder einer bequemen Gewohnheit machen.

Der Weg zum Fan führt über den Magen. Wenn das Catering stimmt, kommen die Leute nicht nur für den Fußball.

Hier sind konkrete Strategien, wie du den „toten“ Sonntag belebst:

Kostenloser Kaffee: Spendiert den ersten 50 Zuschauern einen Kaffee. Das senkt die Hemmschwelle, sich bei Wind und Wetter an den Spielfeldrand zu stellen.

Weißwurst-Frühstück: Biete ein Kombi-Ticket an (z. B. 1 Paar Weißwürste, Brezel und ein Getränk). Das zieht vor allem die ältere Generation und Geselligkeitssuchende an.

Frische Brötchen: Kooperiere mit dem lokalen Bäcker. "Fußball & Frische Schrippen" – lass die Leute ihre Sonntagsbrötchen direkt am Sportplatz abholen oder dort verzehren.

2. „Double-Header“ oder Jugend-Vorspiele

Niemand fährt für nur ein Spiel zum Platz, wenn er den Rest des Tages verplant hat.

Familienevents: Lass die F- oder E-Jugend direkt vor der Herrenmannschaft spielen. Die Eltern, Großeltern und Onkel sind dann sowieso schon da und bleiben oft für das Hauptspiel, wenn der Übergang fließend ist (und die Wurst auf dem Grill liegt).

Zusammenlegung: Wenn die 2. Mannschaft um 11:00 Uhr und die 1. Mannschaft um 13:00 Uhr spielt, entsteht ein echtes „Vereinsgefühl“.

3. Gezieltes Marketing in der Nachbarschaft

Im Amateurfußball gewinnt man Zuschauer durch Sichtbarkeit im Dorf/Stadtteil.

Bäckertüten-Werbung: Drucke kleine Flyer oder Stempel auf die Brötchentüten des lokalen Bäckers für den Sonntagmorgen.

Der „Heimspiel-Wecker“: Nutze WhatsApp-Status und Instagram-Storys am Samstagabend um 22:00 Uhr ("Morgen 11 Uhr: Derbyzeit statt Ausschlafen!").

Persönliche Einladung: Spieler sollten im Ort präsent sein. Wenn der Stürmer beim Samstags-Einkauf sagt: „Sehen wir uns morgen?“, kommen die Leute eher.

4. Komfort bieten

Wer sich sonntags aus dem Bett quält, will nicht frieren oder nass werden.

Sitzkissen & Decken: Lege im Winter Decken oder Sitzkissen bereit.

Unterstand optimieren: Sorge dafür, dass der Bereich um die Verpflegungshütte trocken und vielleicht sogar beheizt (Heizpilz) ist.

5. Das „Frühaufsteher-Special“