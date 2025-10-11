„Wie geil ist das denn?“ – Markus Kauczinski und die neue Aufgabe

Kult-Allesfahrer Roman Wöll und Manfred Paula mit dem neuen 1860-Trainer Markus Kauczinski. – Foto: IMAGO/Ulrich Wagner

Bammel vor der großen Aufgabe? Von wegen! Kauczinski startet seine Trainermission bei 1860 selbstbewusst: „Ich kann mich auf meinen Blick verlassen!“

Kurz bevor sich der Neue am Freitag erstmals den Fans zeigte, sah man noch mal Alper Kayabunar, der seit dem Rauswurf von Patrick Glöckner die Stellung bei 1860 gehalten hatte. Trainerwechsel in Echtzeit: Kayabunar schleppte eine Klappkiste vom Profitrakt ins NLZ, er war schon am Abend wieder für seine U 21 im Einsatz (2:0 im Topspiel gegen Landsberg). Fünf Minuten später trat dann Markus Kauczinski aus derselben Tür – an seiner Seite Manfred Paula, der ihn geholt hatte. Freundlicher Gruß, Kult-Allesfahrer Roman Wöll fiel ihm direkt um den Hals: „Ich hab gesagt, was ich zu jedem neuen Trainer sage“, so der 71-Jährige: „Alles Gute, viel Glück – und führ‘ uns rauf!“ In den Löwen-Sehnsuchtsort namens 2. Liga. Drinnen im Pressestüberl fiel auf, dass dieses Ziel plötzlich kein Tabuthema mehr ist. Ausgerechnet jetzt – nach dem Absturz auf Tabellenplatz 13. Warum er sich am Ende des Castings für Kauczinski entschieden habe? „Er sieht es wie wir, dass mehr im Kader steckt“, sagte Interims-Boss Paula. Neben seinen bekannten Stärken sei Kauczinski „einer, der sich mit Aufstiegskonstellationen auskennt“.

Kauczinski kennt Mannschaft und Spieler nur zu gut Dass der Neue für große Ziele nicht nur den Ehrgeiz, sondern auch die Disziplin mitbringt, war dann für jeden Reporter im proppenvollen PK-Container gut zu beobachten. Kauczinski sprühte vor Tatendrang und schilderte, wie er die 18 Monate seit seinem letzten Trainerjob in Wiesbaden verbracht habe: „Sport gemacht, meine Ernährung umgestellt, viel Zeit mit der Familie verbracht.“ Äußerlich hat ihm das gutgetan: Kauczinski hat erkennbar abgespeckt. Sein Erfolgshunger hat darunter nicht gelitten. Am Montag legt er mit der Mannschaft los – sechs Tage später wartet schon Spitzenreiter MSV Duisburg: „Ich kann es kaum erwarten, bis es losgeht!“