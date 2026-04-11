Wie geht Hannover 96 II mit dem Rückschlag um?

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Die Erinnerung an den letzten Auftritt ist noch frisch, die Enttäuschung spürbar – und doch richtet sich der Blick der U23 von Hannover 96 bereits wieder nach vorn. Wenn am Samstag um 14 Uhr der Ball bei 1. FC Phönix Lübeck rollt, geht es nicht nur um Punkte, sondern auch um die Frage, wie diese Mannschaft auf einen seltenen Rückschlag reagiert.

Mit 41 Punkten belegen die Hannoveraner aktuell Rang fünf, direkt vor dem punktgleichen Gastgeber aus Lübeck, der mit identischer Ausbeute auf Platz sechs steht. Die Ausgangslage verspricht ein enges Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe. Phönix geht dabei mit Rückenwind in die Partie: Zuletzt gelang ein 2:0-Heimerfolg gegen Emden.

Nach acht Pflichtspielen ohne Niederlage – sechs Siege, zwei Unentschieden – endete am vergangenen Wochenende die beeindruckende Serie. Es war die erste Niederlage seit Anfang November. Nun bietet sich in Lübeck die unmittelbare Gelegenheit zur Korrektur.

Auch Daniel Stendel weiß um die Qualität des Gegners, richtet den Fokus aber bewusst auf die eigene Entwicklung: „Wir wissen, dass wir in der letzten Woche sicherlich nicht unsere Top-Leistung gezeigt haben. Ich habe aber ein großes Vertrauen in die Mannschaft, dass sie bei Phönix Lübeck wieder ein anderes Gesicht zeigt.“ Der Trainer erwartet „ein intensives Spiel“ – eine Partie also, die auch zur Standortbestimmung taugt.

Das Hinspiel, das die Hannoveraner mit 0:2 verloren, spielt in den Überlegungen kaum noch eine Rolle. „Mit dem Hinspiel haben wir uns recht wenig beschäftigt, da wir nicht mehr die gleiche Mannschaft sind“, betont Stendel. Stattdessen hebt er die Fortschritte hervor: „Wir sind heute deutlich weiter, was unsere Leistungen in den Spielen angeht. Mit der Entwicklung der Mannschaft sind wir wirklich sehr zufrieden.“

In Lübeck geht es somit um mehr als nur drei Punkte. Es geht um die Bestätigung einer Entwicklung – und um die Frage, ob eine junge Mannschaft nach einem Dämpfer die passende Antwort findet.