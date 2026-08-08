Wie geht es weiter mit Fabio Moreno Fell beim FSV Mainz 05 weiter?

Vergangene Saison Stammgast im Training bei der Bundesliga-Mannschaft von Mainz 05: Fabio Moreno Fell. – Foto: Lukas Görlach - Archiv

Mainz. Der Aufstieg von Fabio Moreno Fell gehört zu den großen Mainzer Fußballmärchen der jüngeren Vergangenheit. Nach seinem 50-Tore-Jahr beim TSV Gau-Odernheim wechselte der Angreifer zu Mainz 05, arbeitete sich über die U23 in der Regionalliga überraschend schnell zu den Profis hoch. Je zwei Einsätze bestritt der „Harry Kane der 6. Liga“ - das Zitat stammt von Lothar Matthäus - plötzlich in der Bundesliga und Conference League.