Wie geht es mit Trainer Daniel Klinger weiter?

Auch wenn die Vorbereitung derzeit schleppend verläuft, ist die Ausgangslage beim VfL Jüchen-Garzweiler in der Oberliga Niederrhein hervorragend. Als Tabellensechster überwintert der Aufsteiger auf einem mehr als ordentlichen Platz und könnte in der Liga sogar noch ein wenig weiter nach oben klettern. Dieser Erfolg hängt natürlich eng mit dem Trainer Daniel Klinger zusammen, dessen Wirken Begehrlichkeiten geweckt hat.

Klinger, der selbst in der Regionalliga für den VfL Bochum II gespielt hat, übernahm Jüchen im Frühjahr 2025 und führte die Mannschaft als Nachfolger von Marcel Winkens zur Meisterschaft in der Landesliga und zum Kreispokalsieg in Grevenbroich-Neuss. Im Anschluss folgten die guten Leistungen in der Oberliga, in der Jüchen der beste Aufsteiger ist.

Klinger hat eine Präferenz

Wie der Klub FuPa auf Nachfrage mitgeteilt hat, stehen Gespräche mit dem Trainerteam im Januar an. Wie diese Redaktion nun erfahren hat, fällt der Name Klinger auch bei anderen Klubs. "An mich ist noch kein anderer Verein herangetreten", sagt der 39-Jährige, der eine klare Präferenz hat: "Grundsätzlich möchte ich in Jüchen weitermachen. Dass wir aktuell miteinander sprechen, ist richtig." Eine Entscheidung sei allerdings noch nicht gefallen, erklärt der Coach.

Von außen betrachtet, wäre eine Trennung im Sommer auch überraschend, schließlich gibt es rein sportlich gar keine Gründe. Dass über erfolgreiche Aufstiegstrainer bei anderen Klubs gesprochen wird, ist nur üblich, schließlich stehen die Spieler der Klubs ebenfalls im Fokus. Klinger hat seine Tendenz klar geäußert, Überraschungen gibt es auf dem Transfermarkt allerdings auch immer wieder, deshalb bleibt abzuwarten, wie die Gespräche laufen.