 2026-08-06T13:32:42.897Z

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Wie geht es mit Fabio Moreno Fell beim FSV Mainz 05 weiter?

Vom 50-Tore-Stürmer des TSV Gau-Odernheim zur Bundesliga-Überraschung bei Mainz 05: Fabio Moreno Fell startete durch, nun spielt er wieder für die U23 +++ Folgt im Sommer ein Wechsel?

von Florian Schlecht, Antonia Meyer · 08.08.2026, 10:00 Uhr · 0 Leser
Vergangene Saison Stammgast im Training bei der Bundesliga-Mannschaft von Mainz 05: Fabio Moreno Fell.
Vergangene Saison Stammgast im Training bei der Bundesliga-Mannschaft von Mainz 05: Fabio Moreno Fell. – Foto: Lukas Görlach - Archiv

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Fabio Moreno Y Fell
Fabio Moreno Y Fell

Mainz. Der Aufstieg von Fabio Moreno Fell gehört zu den großen Mainzer Fußballmärchen der jüngeren Vergangenheit. Nach seinem 50-Tore-Jahr beim TSV Gau-Odernheim wechselte der Angreifer zu Mainz 05, arbeitete sich über die U23 in der Regionalliga überraschend schnell zu den Profis hoch. Je zwei Einsätze bestritt der „Harry Kane der 6. Liga“ - das Zitat stammt von Lothar Matthäus - plötzlich in der Bundesliga und Conference League.

Nach seinem kometenhaften Aufstieg vom Amateurfußball in den Bundesliga-Kader von Mainz 05 spielt Stürmer Fabio Moreno Fell aktuell wieder in der U23-Regionalligamannschaft. Aufgrund der hohen Konkurrenz bei den Profis prüft der Verein Anfragen für einen möglichen Wechsel, um dem Spieler Entwicklungschancen in höheren Ligen zu ermöglichen. Den vollständigen Text lest ihr im Plus-Artikel bei der Allgemeinen Zeitung.