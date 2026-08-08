Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Wie geht es mit Fabio Moreno Fell beim FSV Mainz 05 weiter?
Vom 50-Tore-Stürmer des TSV Gau-Odernheim zur Bundesliga-Überraschung bei Mainz 05: Fabio Moreno Fell startete durch, nun spielt er wieder für die U23 +++ Folgt im Sommer ein Wechsel?
Mainz. Der Aufstieg von Fabio Moreno Fell gehört zu den großen Mainzer Fußballmärchen der jüngeren Vergangenheit. Nach seinem 50-Tore-Jahr beim TSV Gau-Odernheim wechselte der Angreifer zu Mainz 05, arbeitete sich über die U23 in der Regionalliga überraschend schnell zu den Profis hoch. Je zwei Einsätze bestritt der „Harry Kane der 6. Liga“ - das Zitat stammt von Lothar Matthäus - plötzlich in der Bundesliga und Conference League.