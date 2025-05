Kopfball mal anders: Während sich der Dürener um den Ball bemüht, wartet der Rotter ab. – Foto: Danielle Schall-Langfort

Wie geht es in Rott weiter? Der SV gewinnt in der Fußball-Landesliga mit 2:1 gegen den 1. FC Düren II und hat den Klassenerhalt so gut wie sicher. Trotzdem ist die Zukunft ungewiss.

Für den „Capitano“ war klar: „Das dürfte der Klassenerhalt sein“, jubelte der Rotter Kapitän Avdo Iljasovic nach dem 2:1-Sieg seines Teams in der Fußball-Verbandsliga gegen die U23 des FC Düren (1:0). Während die Mitspieler des SVR sich ebenfalls freudetrunken abklatschten, war dem Rotter Trainer Frederique Casper gar nicht so zum Feiern zumute. „Es ist schade, dass es das in der nächsten Saison hier nicht mehr geben wird.“

Ungewisse Zukunft Damit spielte der Coach auf die ungewisse Zukunft des Teams an, das zwar sportlich wohl die Klasse gehalten hat. Aber Insider munkeln, der Club werde in einer Versammlung am heutigen Montag beschließen, dass die jetzige erste Mannschaft aus der Landesliga zurückgezogen wird. Stattdessen soll, so pfeifen es die Rotter Spatzen von den Dächern, mit der zweiten Mannschaft in der Kreisliga A als „Erste“ neu begonnen werden. Rott II hatte mit dem 3:1-Erfolg über den VfL Aachen 05 Titel und Aufstieg festgemacht.

Der Landesligist ist nach dem Sieg gegen Düren bei 34 Zählern angekommen und hat drei Partien vor dem Saisonende sieben Zähler Vorsprung vor dem jetzigen Drittletzten aus Helpenstein (27 Punkte). Nur noch einen Zähler davor rangiert nunmehr der 1. FC Düren II, der mit seiner ersten Mannschaft in der nächsten Saison voraussichtlich in der Mittelrheinliga (wir berichteten) an den Start gehen wird. So., 25.05.2025, 15:00 Uhr SV Rott SV Rott 1. FC Düren 1. FC Düren II 2 1 Abpfiff