„Wie gegen zwölf Mann gespielt“: Heeseberg hadert mit dem Referee

Dabei war der Matchplan der Hausherren bis dahin perfekt aufgegangen. Baethge hatte seine Elf angewiesen, die „enorme Wucht“ der Wendezeller Offensive durch ein kompaktes Zentrum und frühes Pressing im Keim zu ersticken. „Wir haben es clever und gut gelöst. Wir haben sie nur die langen Diagonalbälle spielen lassen, die lang in der Luft sind. Die haben wir gut verteidigt“, analysierte der Coach sichtlich zufrieden mit der defensiven Grundordnung. Tatsächlich kam der glasklare Favorit kaum zur Entfaltung. „Sie hatten eigentlich bis auf zwei, drei Schüsse auch wirklich nichts Gefährliches. Wir hatten sie wirklich im Griff.“

Doch die sportliche Leistung trat nach dem Abpfiff in den Hintergrund. Im Zentrum der Kritik stand der Schiedsrichter. Baethge, der sich sonst als besonnener Beobachter gibt, platzte nach der Partie der Kragen: „Ich bin der Letzte, der gegen Schiedsrichter schießen würde. Aber das, was er gemacht hat – wir haben wie gegen zwölf Mann gespielt. Jede 50-50-Entscheidung lief gegen uns.“

Besonders schwer wogen drei Szenen im gegnerischen Strafraum, in denen Heeseberg vergeblich auf den Pfiff wartete. Gleich zweimal soll ein Handspiel vorgelegen haben, was laut Baethge „jeder auf dem Feld gesehen hat“. Selbst die Gäste aus Wendezelle hätten nach dem Spiel eingeräumt, dass zwei Elfmeter „locker hätten gepfiffen werden müssen“. Dass der TSV schließlich selbst durch einen Strafstoß zum Sieg kam, setzte der Frustration die Krone auf. Baethge bezeichnete die entscheidende Szene als „normalen Zweikampf“ und erinnerte bitter an eine ähnliche Erfahrung unter demselben Referee in der Hinrunde gegen Leiferde.