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Wie gefährlich sind Kopfverletzungen im Amateurfußball?
Teaser VERLETZUNGEN: +++ Unterschiede zwischen Senioren und Junioren? Eine mögliche Helmpflicht? Ein Braunfelser Arzt spricht im Interview über die Gefahren von Kopfverletzungen im Amateurfußball +++
Wetzlar. „Meiner Meinung nach genießt das Thema schon eine eher kleinere Bühne. Das Ganze wird beiseite geschoben, weil das Problem dauerhaft unterschätzt wird“, sagt Notfallmediziner Michael Klapsch, erklärt zu einem späteren Zeitpunkt im Interview aber auch: „Wollen wir aber einen verletzungsfreien Sport anbieten, ist Fußball nicht der richtige Weg. Verletzungen gehören zum Leben eben auch dazu.“