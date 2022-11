Wie Fortuna-Talent Vukancic von Trainer Thioune profitiert Seit Beginn der Sommervorbereitung zählt Fortunas U23-Innenverteidiger Niko Vukancic mit kleineren Unterbrechungen zum Profikader. Wie er seine Zeit in Düsseldorf bewertet und warum Daniel Thioune für ihn wohl der beste Trainer ist, den er je hatte.

„Es ging alles Schlag auf Schlag“, erinnert sich Vukancic. „Ich war zwei Tage im Probetraining – und nach dem ersten Tag war schon klar, dass Fortuna mich verpflichten möchte.“

Also unterschreibt das Talent ohne Zögern seinen Vertrag und steht wiederum zwei Tage später beim 3:0-Sieg der „Zwoten“ gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach gleich in der Startelf. Wenn Vukancic heute in den Rückspiegel schaut, hätte er vermutlich keine bessere Entscheidung treffen können. „Es hat mich beflügelt“, sagt er über den Wechsel und seine ersten Wochen in Düsseldorf. Ein knappes halbes Jahr später befördert Cheftrainer Daniel Thioune den Abwehrspieler zu den Profis und gibt ihm die Chance, sich während der Sommervorbereitung zu beweisen.

„Habe noch sehr viel zu lernen “

Vukancic nutzt sie. Er überzeugt sowohl durch Robustheit als auch mit seiner Qualität im Spielaufbau. Acht Mal stand der inzwischen 20-Jährige seither im Zweitliga-Kader, beim 4:1-Sieg gegen Arminia Bielefeld feierte er in der heimischen Arena sein Debüt. Hinzu kommen zwei Kadernominierungen für die DFB-Pokal-Spiele in Offenbach (4:1) und Regensburg (3:0). „Ich bin jetzt ein knappes Dreivierteljahr hier, und es geht alles sehr schnell. Darüber bin ich auch sehr glücklich“, sagt Vukancic, der seine Bodenhaftung trotz allem nicht verloren hat. „Ich weiß, dass ich eine Entwicklung genommen, aber noch sehr viel zu lernen habe.“

Deshalb schmerzt es den gebürtigen Hannoveraner nicht, zeitweise für die U23 zu spielen, deren nomineller Teil er weiterhin ist. Vielmehr taten Vukancic die beiden jüngsten Einsätze beim 4:1 gegen Fortuna Köln und beim 1:6 gegen Preußen Münster – auch wenn das deutliche Ergebnis freilich schmerzte – gut. „Wir“, sagt er und schließt „Zwote“-Kapitän Tom Geerkens, der in dieser Saison einen ähnlichen Weg gegangen ist und ebenfalls beide Partien absolviert hat, mit ein, „sind junge Spieler. Wir wollen Spielpraxis sammeln. Wenn es oben nicht geht, dann eben in der U23. Man nimmt alles mit. Es macht einen ja nicht schlechter, wenn man bei den Profis im Kader steht und ab und zu auch mal eingewechselt wird – das ist schon gut. Aber die Spielpraxis ist sehr wichtig.“