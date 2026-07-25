Wie es nach dem Abstieg beim TuS Liedberg weitergeht

Das war gut in der Saison Von den Auftritten her hielt Liedberg in vielen Partien gut mit, gerade gegen Spitzenteams. „Gegen Otzenrath haben wir ein Remis geholt und zum Saisonabschluss einen Sieg gefeiert. Gegen Korschenbroich waren wir zweimal erfolgreich – im Pokal und zum Saisonstart“, sagt Vitz. So verlor Liedberg sieben Spiele mit nur einem Tor Unterschied. Trotz der vielen Niederlagen hebt Vitz zudem den Zusammenhalt der Mannschaft hervor. „Ein kleiner Kader, dazu viele Verletzte. Schon kommst du ins Schleudern. Allein die Rückrunde haben wir ohne einen gelernten Innenverteidiger spielen müssen. Dafür haben wir uns aber meist teuer verkauft“, sagt er.

Das war nicht gut in der Saison Liedberg kassierte in den 13 Spielen der Rückrunde 45 Tore. „Wenn du in jedem Spiel drei oder vier Tore kassierst, kannst du nicht jedes Mal ein Tor mehr schießen. In den Kreisligen B und C wäre das vielleicht öfter möglich, aber nicht in der Kreisliga A. Und erst recht nicht bei uns“, sagt Vitz und legt damit den Finger in die Wunde. Insbesondere Niederlagen gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf kosteten letztlich den Ligaverbleib. Spieler der Saison Vitz nennt Jan Luig, der aus seiner Sicht eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat. „Er hat mit seinen gerade einmal 20 Jahren in seinem ersten Seniorenjahr die meiste Spielzeit bekommen und mit zehn Toren als einziger Spieler zweistellig getroffen.“ Luig hat den Verein inzwischen allerdings verlassen und ist nach Hehn gewechselt.