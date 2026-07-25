Wie es nach dem Abstieg beim TuS Liedberg weitergeht

Für den TuS Liedberg hat sich in der abgelaufenen Saison die Geschichte gewissermaßen wiederholt. In der Spielzeit 2015/16 spielte Liedberg schon einmal in der A-Liga und stieg nach nur einer Saison wieder ab. Genau das hat sich nun zehn Jahre später wiederholt. Nach einer für Liedberger Verhältnisse hervorragenden Hinrunde mit 17 Punkten folgte der Absturz in der Rückrunde. Ganze drei Zähler holte das Team von Trainer Fabian Vitz noch. Dabei hatte Vitz schon vor Saisonstart erwähnt, dass „der TuS nur ein B-Ligist in der höchsten Kreisklasse“ sei. Letztlich führten mehrere Faktoren zum Abstieg.
Von den Auftritten her hielt Liedberg in vielen Partien gut mit, gerade gegen Spitzenteams. „Gegen Otzenrath haben wir ein Remis geholt und zum Saisonabschluss einen Sieg gefeiert. Gegen Korschenbroich waren wir zweimal erfolgreich – im Pokal und zum Saisonstart“, sagt Vitz.
So verlor Liedberg sieben Spiele mit nur einem Tor Unterschied. Trotz der vielen Niederlagen hebt Vitz zudem den Zusammenhalt der Mannschaft hervor. „Ein kleiner Kader, dazu viele Verletzte. Schon kommst du ins Schleudern. Allein die Rückrunde haben wir ohne einen gelernten Innenverteidiger spielen müssen. Dafür haben wir uns aber meist teuer verkauft“, sagt er.
Liedberg kassierte in den 13 Spielen der Rückrunde 45 Tore. „Wenn du in jedem Spiel drei oder vier Tore kassierst, kannst du nicht jedes Mal ein Tor mehr schießen. In den Kreisligen B und C wäre das vielleicht öfter möglich, aber nicht in der Kreisliga A. Und erst recht nicht bei uns“, sagt Vitz und legt damit den Finger in die Wunde. Insbesondere Niederlagen gegen direkte Konkurrenten im Abstiegskampf kosteten letztlich den Ligaverbleib.
Vitz nennt Jan Luig, der aus seiner Sicht eine bemerkenswerte Entwicklung genommen hat. „Er hat mit seinen gerade einmal 20 Jahren in seinem ersten Seniorenjahr die meiste Spielzeit bekommen und mit zehn Toren als einziger Spieler zweistellig getroffen.“ Luig hat den Verein inzwischen allerdings verlassen und ist nach Hehn gewechselt.
Vitz bleibt Trainer in Liedberg – auch in der Kreisliga B. „Wir waren in der Vergangenheit immer ein unbequemer Gegner, der schwer zu bespielen war. Das werden wir auch in Zukunft so beibehalten“, sagt er mit Blick auf die kommende Saison. Marcel Bock und Claudio Fernandes zieht es nach Odenkirchen. Gemeinsam mit Luig waren sie für 21 Tore und 19 Assists verantwortlich.
Aufgefüllt wird der Kader in Liedberg mit Spielern aus der A-Jugend. Angesichts der künftigen Zusammensetzung der Kreisliga A mit Teams wie dem 1. FC Viersen und dem 1. FC Mönchengladbach blickt Vitz durchaus wehmütig auf den Abstieg. „Es wäre interessant geworden, wie sich mein Team gegen so klangvolle Namen geschlagen hätte“, sagt er.