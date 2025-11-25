 2025-11-24T08:38:42.177Z

Ligabericht
Steht bei Fußball-A-Ligist Eintracht Wetzlar einmal mehr als Trainer an der Seitenlinie: Thorsten „Toto“ Brück, der von den ersten fünf Partien drei gewinnt. (Archivfoto) © Steffen Bär
Wie es mit „Toto“ Brück bei Eintracht Wetzlar bergauf geht

Teaser KLA WETZLAR: +++ Seit Thorsten Brück Trainer bei Eintracht Wetzlar ist, läuft es beim Fußball-A-Ligisten wieder besser. Das hat „Toto“ in seinen ersten vier Wochen am Klosterwald verändert +++

Wetzlar. Thorsten Brück ist gerade am Frankfurter Flughafen, als der Reporter ihn auf dem Handy erreicht. Es geht nach Thailand, weit weg von der mittelhessischen Kälte des vergangenen Wochenendes. Eine Flucht vor der sportlichen Situation bei Eintracht Wetzlar ist der schon länger geplante Urlaub des Mannes aus Erda aber nicht. Denn seit „Toto“ auf der Kommandobrücke am Klosterwald steht, geht es beim sportlich lange gebeutelten A-Ligisten wieder bergauf. Land in Sicht, um im Bild zu bleiben.

Den kompletten Bericht lest ihr bei unserem Kooperationspartner mittelhessen.de (PLUS-Inhalt) unter diesem Link.

