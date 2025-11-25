Wie es mit „Toto“ Brück bei Eintracht Wetzlar bergauf geht

Wetzlar. Thorsten Brück ist gerade am Frankfurter Flughafen, als der Reporter ihn auf dem Handy erreicht. Es geht nach Thailand, weit weg von der mittelhessischen Kälte des vergangenen Wochenendes. Eine Flucht vor der sportlichen Situation bei Eintracht Wetzlar ist der schon länger geplante Urlaub des Mannes aus Erda aber nicht. Denn seit „Toto“ auf der Kommandobrücke am Klosterwald steht, geht es beim sportlich lange gebeutelten A-Ligisten wieder bergauf. Land in Sicht, um im Bild zu bleiben.