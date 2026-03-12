Wie es ist, vom Vater trainiert zu werden: Gabriel Keser vom FC Wehr

„Geht stetig aufwärts“: Gabriel Keser Foto: – Foto: Jana Bühler

Beim FC Wehr will sich Gabriel Keser als Stammkraft etablieren. Beim Fußball-Bezirksligisten spielt der 20 Jahre alte Stürmer, der für die BZ den 17. Spieltag tippt, unter seinem Vater als Trainer.

"Ab und zu ecken wir auch an. Aber zu 90 Prozent ist alles harmonisch bei uns", verrät Gabriel Keser und schmunzelt. Der 20-Jährige spielt beim FC Wehr unter seinem Vater Urs Keser, in der fußballerischen Zusammenarbeit sieht er "Vor- und auch Nachteile". Im zweiten Jahr ist Keser junior fester Bestandteil der Bezirksliga-Mannschaft, absolvierte in dieser Saison bisher elf Partien und erzielte zwei Treffer. Weiter geht es im BZ-Plus-Artikel.