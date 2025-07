Wie es in Kückhoven nach dem Abstieg weitergeht

So sollte ein „Neu-Aufbau“ gestartet werden, mit Kevin Fox als Spielertrainer. Nach der Hinrunde belegte die Germania den letzten Platz der Tabelle, mit gerade einmal vier Punkten auf dem Konto. In der Winterpause trat Fox dann zurück. Unter Nachfolger Daniel Fliegen, holte die Germania in der Rückrunde zwar drei Siege, doch am Ende reichte es bei Weitem nicht, in der A-Liga zu verbleiben. Als Tabellenschlusslicht mit 13 Zählern stieg man in die Kreisliga B ab.

Das war gut in der Saison